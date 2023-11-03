"Набирают обороты": Boeing готовится передать третий и четвертый истребитель F-15EX для США

Национальная гвардия США получит партию F-15EX после ряда проблем и задержек из-за нового производственного процесса.

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Оборонная корпорация Boeing рассчитывает передать Воздушным силам США третий и четвертый истребители F-15EX Strike Eagle II для Воздушных сил США. Об этом сообщает Defense News.

Американскому производителю удается догонять план производства истребителей в последней модификации, несмотря на задержку в 4 месяца. До конца ноября Воздушным силам отгрузят уже третий истребитель F-15EX. Он уже совершил первые два полета 27 октября в штате Миссури.

Директор по развитию бизнеса F-15 компании Boeing Роб Новотни заявил, что производство 4 истребителя также завершено. Его передадут вскоре после третьего. Производство F-15EX все же не было таким быстрым, как хотела бы компания, поэтому военные уже говорили о своем недовольстве темпами и проблемами в производстве.

"Правительство знает, когда они думали, что получат F-15EX, и как тяжело мы работаем, чтобы их получить, и они знают, что мы опоздали. Такие разговоры никогда не бывают веселыми", — говорит Новотни.

F-15EX имеет многочисленные модернизации, если сравнивать с предыдущими версиями истребителя, в частности усовершенствованную авионику и улучшенные средства радиоэлектронной борьбы. Кроме этого он станет носителем сразу до 12 ракет класса "воздух-воздух" — это больше, чем другие самолеты Воздушных сил.

По первоочередным планам Boeing, армия США должна была получить первые 6 самолетов в декабре 2022 года. Но из-за проблем с качеством передней части фюзеляжа истребителя, производство откладывалось. Также на 4 самолетах неправильно сделали отверстия для установки лобового стекла из-за неисправного инструмента. К тому же полноразмерная детерминантная сборка оказалась сложнее, чем ожидалось.

В целом партия 1B должна быть вся готова после завершения новогодних праздников. Воздушные силы Национальной гвардии США получат их до конца первого квартала 2024 года.

Напомним, 30 сентября истребитель F-15EX Eagle II совершил первый полет в финальной версии.

Ранее сообщалось, что руководство ВВС США намерено сократить парк одних из самых востребованных истребителей F-15E Strike Eagle до 2028 года.