"Набирають обертів": Boeing готується передати третій і четвертий винищувач F-15EX для США

Національна гвардія США отримає партію F-15EX після низки проблем і затримок із-за нового виробничого процесу.

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Оборонна корпорація Boeing розраховує передати Повітряним силам США третій та четвертий винищувачі F-15EX Strike Eagle II для Повітряних сил США. Про це повідомляє Defense News.

Американському виробнику вдається наздоганяти план виробництва винищувачів у останній модифікації попри затримку у 4 місяці. До кінця листопада Повітряним силам відвантажать вже третій винищувач F-15EX. Він вже здійснив перші два польоти 27 жовтня у штаті Міссурі.

Директор з розвитку бізнесу F-15 компанії Boeing Роб Новотні заявив, що виробництво 4 винищувачі також завершена. Його передадуть незабаром після третього. Виробництво F-15EX все ж не було таким швидким, як хотіла б компанія, тому військові вже казали про своє незадоволення темпами та проблемами у виробництві.

"Уряд знає, коли вони думали, що отримають F-15EX, і як важко ми працюємо, щоб їх отримати, і вони знають, що ми запізнилися. Такі розмови ніколи не бувають веселими", — каже Новотні.

F-15EX має чисельні модернізації, якщо порівнювати з попередніми версіями винищувача, зокрема удосконалену авіоніку і покращені засоби радіоелектронної боротьби. Окрім цього він стане носієм одразу до 12 ракет класу "повітря-повітря" — це найбільше серед інших літаків Повітряних сил.

За першочерговими планами Boeing, армія США мала отримати перші 6 літаків у грудні 2022 року. Але через проблеми з якістю передньої частини фюзеляжу винищувача, виробництво відкладалось. Також на 4 літаках неправильно зробили отвори для встановлення лобового скла через несправний інструмент. До того ж повнорозмірна детермінантна збірка виявилась складніше, ніж очікувалось.

Загалом партія 1B має бути вся готова після завершення новорічних свят. Повітряні сили Національної гвардії США отримають їх до кінця першого кварталу 2024 року.

Нагадаємо, 30 вересня винищувач F-15EX Eagle II здійснив перший політ у фінальній версії.

Раніше повідомлялося, що керівництво ВПС США має намір скоротити парк одних із найзатребуваніших винищувачів F-15E Strike Eagle до 2028 року.