"Программа буксует": Германия хочет как можно раньше получить ударные БПЛА нового поколения

Люфтваффе, по данным журналистов, может выйти из программы разработки истребителя следующего поколения в пользу Tempest, который возглавляет Великобритания.

Главнокомандующий Воздушных сил Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц хочет видеть более быстрый прогресс в разработке новых беспилотников. Ударные БПЛА должны поступить в Люфтваффе раньше. Об этом сообщает Defense Express.

"Мы можем получить удаленные носители из этого проекта гораздо раньше. И нам нужно получить это гораздо, гораздо раньше", — говорит Герхарц.

Сейчас программа удаленных носителей привязана к самолетам шестого поколения в программе FCAS и ожидаются в 2040-х годах. Программа беспилотников Германии, Франции и Испании имеет "изменчивую целевую дату" — это вызывает беспокойство в военных кругах, которое выразил Герхарц. Он добавляет, что заключение контрактов на производство ударных беспилотников еще не означает, что вся программа станет быстро доступной для военных.

Удаленные носители (Remote carries) — это общий термин для различных типов беспилотных аппаратов, которые будут выполнять различные задачи от разведки до ударных миссий. Их можно будет привлекать для ударов по ПВО врага, радарам и делать целеуказания.

Идея заключается в том, чтобы летчик боевого самолета будет управлять группой беспилотников. Германия играет в этом ведущую роль благодаря подрядчику Airbus Defense and Space. Также в программе участвуют MBDA, SATNUS, Sener, GMV и Tecnobit.

Герхарц сказал, что он также хочет ускорить создание специального ударного беспилотника для Германии. Сама программа FCAS имеет сложности из-за недоверия между Airbus и французской Dassault. Дело дошло до того, что по данным журналистов, Германия может выйти из 100-млрд программы истребителя следующего поколения в пользу британо-японо-итальянской компании Tempest.

Напомним, 3 ноября филиппинский легкий истребитель FA-50 победил в имитационном бою истребитель F-22 Raptor.

12 сентября Япония, Великобритания и Италия согласовали дальнейшую разработку истребителя Tempest .