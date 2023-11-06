"Не такие примитивные": в ГУР рассказали, когда ВС РФ могут нанести массированный удар по Украине

По мнению представителя разведки Вадима Скибицкого, РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и БПЛА. Это будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году.

Вооруженные силы Российской Федерации могут начать массированные удары по энергетике в Украину после наступления холодов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, заранее сложно определить, какие виды вооружения Россия будет использовать больше — ракеты или БПЛА. Так же сложно спрогнозировать тактику и схему потенциальных ударов по энергосистеме Украины.

Представитель ГУР считает, что РФ может применить ракеты разных типов или комбинированные удары с использованием ракет и беспилотников.

"Вместе с тем, по оценке военной разведки, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году", — объяснил он.

Осенью и зимой прошлого года противник применял очень мало баллистических ракет для ударов по нашей энергосистеме, за исключением Х-22 и С-300.

РФ будет использовать больше именно крылатых ракет, а не баллистики. По мнению Скибицкого Х-101, Х-555 плюс "Калибры" будут основными ударными элементами. О накоплении данного вида вооружения свидетельствует то, что с 25 сентября Россия не применяет эти ракеты, как раз и может свидетельствовать об их накоплении.

Удары зимой по энергосистеме

В ГУР отметили, что чем ниже температура — тем больше нагрузка на энергосистему. Поэтому ее повреждения в этот период будут более критичными, вероятно Кремль будет учитывать данный фактор.

"Вероятнее всего, они начнут, когда будет больше нагрузки на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть при наступлении холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают снижения температуры ниже нуля ", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

Напомним, 6 ноября в ГУР рассказали, какие запасы ракет у России. Количество ракет практически не изменилось за год, что свидетельствует о том, что РФ удается поддерживать производство на достаточном уровне для накопления запасов.