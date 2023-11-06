"Наращивают производство": в ГУР рассказали, продолжает ли Россия получать Shahed из Ирана

Разведка отмечает, что на заводе в Елабуге частично начались работы по созданию ударных БПЛА, которые можно считать "сборником компонентов из Ирана".

Иран до сих пор может поставлять ограниченные количества беспилотников "Шахед" в Россию. Однако на данный момент украинская разведка не регистрирует активных перемещений камикадзе-дронов в РФ. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина"

В источнике отмечают, что РФ стала и сама производить подобные БПЛА — работы на заводе в Елабуге, где Кремль планирует создать крупное производство "Шахедов", уже частично начались.

Согласно объяснению представителя ГУР, генерал-майора Вадима Скибицкого, на указанном предприятии производится только конечная сборка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Герань-2", также известных как "Шахеды". Однако следует отметить, что в России также функционируют другие заводы, занимающиеся производством комплектующих частей для боевых беспилотников.

"Враг планировал производить в месяц по меньшей мере 200 "Шахедов". Но в реальности производит меньше. Российская Федерация начала только наращивать производство и на сегодняшний день в основном это сборник из компонентов, которые поставлены из Ирана", — рассказал Скибицкий.

В то же время в ГУР не исключают, что Иран все еще может отправлять Москве и незначительные партии готовых "Шахедов". Однако первые заключенные контракты Тегеран уже выполнил. Поэтому сейчас активного перемещения дронов-камикадзе с территории Ирана в Россию украинская разведка не фиксирует.

Напомним, что российская армия снова начинает обстреливать электростанции и объекты критической инфраструктуры. Сейчас у войск РФ есть сотни ракет и беспилотников.

8 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты наращивают производство ударных дронов "Шахед" для атаки на территорию Украины.