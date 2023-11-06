"Выживешь на сто процентов": экипаж шведского танка Stridsvagn рассказал подробности боев (видео)

Шведская техника оснащена тепловизором, лазерным дальномером и способностью захватывать сразу несколько целей, что дает преимущества над советскими образцами.

Шведский основной боевой танк третьего поколения Stridsvagn 122A, который на основе Leopard 2A5, выполняют задачи на востоке Украины и успешно участвуют в боях с российской тяжелой бронетехникой. Экипаж танка рассказал подробности "Донбасс.Реалии".

Экипаж "Леопарда" прошел обучение в Швеции. Танкисты рассказали, что узнали много полезного, но условия войны отличаются от обучения на полигонах.

Украинским танкистам на фронте чаще всего приходится работать ночью. Военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей рассказал, что наибольший риск, когда приходится редкую работу проводить пешком. Шведская техника оснащена тепловизором, лазерным дальномером и способностью захватывать сразу несколько целей. Это преимущество танка над советскими образцами.

В условиях нынешней войны каких-то танковых сражений ждать не приходится. По словам бойца, уже в технику попадал снаряд от ПТУРа. Российским захватчикам удалось повредить пушку, броню, но экипаж оставался жив.

"Танк очень надежный. Если стоишь к противнику лобовой частью — 100%, что выживешь", — пояснил защитник.

Всего, как говорится в сообщении, Швеция передала 10 таких танков. Точное количество соответствующей техники в ВСУ неизвестно.

Напомним, 2 ноября волонтер и бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал, как ВСУ используют муляжи Leopard на передовой. Украинские военные путают оккупантов с помощью ненастоящих танков — каркасных или даже надувных. Похожие приманки используют и войска РФ, но их нередко выдает одна деталь.