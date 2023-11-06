"Поражение Украины очевидно": какие фейки Россия распространяет в Польше (видео)

Старший аналитик VoxCheck Мирослава Маркова заявила, что российские СМИ выставляют украинских беженцев "некультурной силой, которая не уважает поляков и вызывает конфликты".

Среди всех европейских стран российская пропаганда направляет наибольшее количество фейков на Польшу. Об этом во время презентации исследования VoxCheck в Укринформе по распространению российской дезинформации в Европе сообщила старший аналитик VoxCheck Мирослава Маркова.

По ее словам, такую информацию россияне распространяют в Польше, ведь страна приняла много украинских беженцев, которые вынуждены были бежать от войны.

Какие нарративы Россия распространяет в польских медиа

Аналитик рассказала, что сейчас в фокусе этих сообщений информация о том, что полякам не хватает ресурсов на предоставление населению "хорошей социальной помощи, потому что все идет на украинцев".

Также, российские средства массовой информации выставляют украинских беженцев "некультурной силой, которая не уважает поляков и вызывает конфликты".

Макарова отметила, что зафиксировали сообщения о том, что "поражение Украины очевидно и предсказуемо, а все потраченные ресурсы на Украину фактически потеряны, поэтому не стоит их предоставлять".

"Запад контролирует Украину": детали о российской пропаганде в странах Европы

Кроме того, по информации аналитика, в 2023 году среди европейских стран больше всего российской пропаганды было распространено в Словакии (на втором месте), за ней Чехия (на третьем месте), Венгрия (на четвертом месте), Германия (на пятом месте) и Италия (на шестом месте).

В топе остаются три нарратива, которые были обнаружены еще в 2022 году. Первый — якобы Запад контролирует Украину и использует ее в своих целях.

"Сейчас очень сильно форсируется тема мирных переговоров. Якобы Россия выступает с многочисленными предложениями, а Украина и Запад их решительно отвергают лишь потому, что хотят продолжать войну", — утверждает Мирослава Маркова.

Второй нарратив — действия Украины и Запада заставили Россию начать войну. Третий — поддержка Украины больше вредит Западу чем России.

"Здесь речь идет обо всех сообщениях о том, какие расходы выделяются на Украину и насколько это не полезно или вредно для страны. Отдельной аудитории внутри страны ближе свои проблемы, для них война не очень близко и истории о том, что страна бы могла больше тратить, например, на медицинскую систему, могут находить отклик", — заметили аналитик.

Макарова отметила, что больше всего дезинформации в тех странах, где сами политики прямо или косвенно поддерживают российские нарративы.

"В Польше это проявлялось в последние месяцы перед выборами, в Словакии тоже во время предвыборных кампаний, в Венгрии уже годами у власти человек с пророссийскими взглядами. В результате даже достаточно качественные медиа все больше будут тиражировать нарративы российской пропаганды, поскольку они вынуждены или хотят цитировать своих лидеров", — добавила она.

Напомним, спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против Рустема Умерова. Также, по информации ГУР, россияне планируют "вбросить" фейки о том, что "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС".

Ранее у Зеленского предупредили о дезинформационной кампании кремлевских ботов. Основные нарративы российской пропаганды будут направлены на противопоставление России и Украины, Путина и Зеленского. Будут уверять, что в РФ — все стабильно и надежно, а в Украине — нет.