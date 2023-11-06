Оригинальный универсал: в Германии запустят в серию ракетные системы Enforcer (фото)

Ракетный комплекс предназначен для поражения широкого спектра целей на дальностях, превышающих возможности пехотного оружия, включая легкобронированные статические и движущиеся цели, а также угрозы, находящиеся за укрытиями.

Немецкие оружейники готовятся запустить в серию ракетную систему Enforcer. Этот переносной высокоточный ракетный комплекс вызвал большой резонанс в оборонной промышленности и имеет огромные перспективы — в настоящее время Enforcer находится на завершающем этапе квалификации, а первые поставки в войска специального назначения Германии ожидаются в 2024 году. Об этом 6 ноября сообщили в Military Leak.

Работы над созданием комплекса начались после того, как немецкие силы специального назначения обратились с просьбой о разработке такой мобильной ракетной установки. После этого с компанией MBDA Missile Systems был заключен контракт на 3000 единиц Enforcer для спецназа Бундесвера.

Что известно о ракетной системе

Ракетный комплекс Enforcer представляет новое измерение легких одноразовых боеприпасов для стрельбы с плеча в радиусе 2 км, обеспечивая повышенную дальность поражения целей и улучшенные характеристики по сравнению с тяжелыми пулеметами и гранатометами.

"Enforcer может использоваться для поражения широкого спектра целей на дальностях, превышающих возможности доступного в настоящее время пехотного оружия, включая легкобронированные статические и движущиеся цели, а также угрозы, находящиеся за укрытиями", — говорится в пресс-релизе компании-разработчика.

Пусковая установка Enforcer весит менее 7 кг, а вся система, включая прицел и два боеприпаса, — менее 20 кг, что обеспечивает ее гибкость и удобство применения в зонах асимметричных конфликтов.

Компактные размеры и габариты делают ее очень мобильной и эффективной, обеспечивая пехоту точным и эффективным управляемым снарядом. Отличительной особенностью ракетного комплекса Enforcer является наличие функции фиксации перед пуском (LOBL), что делает его исключительно точным. Кроме того, система обладает возможностью воздушного взрыва, что делает ее эффективной для поражения скрытых целей.

В настоящее время изучаются новые области применения ракетной системы, включая противотанковую, противовоздушную и противовоздушную оборону очень малой и малой дальности (V/SHORAD), что расширяет возможности ее использования. Адаптивность Enforcer проявляется в возможности оснащения его боевой частью тандемной формы, предназначенной для поражения легких транспортных средств. Кроме того, MBDA активно разрабатывает противотанковую версию — Enforcer X. Существует также концепция воздушного пуска Enforcer, совместимого с пилотируемыми аппаратами и БПЛА.

Вместе с тем согласно требованием Бундесвера MBDA работает над новым вариантом ракеты Enforcer с более крупным калибром. Такой вариант может быть установлен на башенной системе Skyranger 30 бронемашины Boxer 8×8, с тремя ячейками, каждая из которых несет по три ракеты Enforcer.

Обозреватели отмечают, что эта разработка является значительным шагом на пути оснащения вооруженных сил Германии инновационным, универсальным и эффективным боеприпасом.

Ранее сообщалось, что по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев может смириться с нежеланием Германии предоставлять дальнобойные ракеты Taurus, если получит дополнительные системы ПВО. Они необходимы, отметил украинский министр, для защиты энергетических объектов в зимний период.