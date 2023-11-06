Гибель помощника Залужного под Киевом: при взрыве пострадал его сын, — СМИ

В момент взрыва 13-летний сын Частякова находился рядом и получил ранения.

На Киевщине во время взрыва в селе Чайки погиб 39-летний помощник Валерия Залужного и получил ранения его 13-летний сын Глеб. Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что 13-летний сын погибшего помощника Залужного Геннадия Частякова Глеб в результате взрыва получил рваные раны лица, дочь Полина, которая в момент взрыва тоже находилась дома, не пострадала.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, Геннадий Частяков пришел домой и принес с собой с работы бутылку алкоголя и три гранаты немецкого производства, которые ему подарили на работе.

Он якобы достал одну из гранат и начал показывать, как с ней обращаться. Его сын находился рядом.

В полиции сообщили, что гибель Частякова расследуют по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали.

Напомним, что в селе Чайки Киевской области в одном из домовладений взорвалась граната. Погиб 39-летний военный — помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков.