"Есть четыре направления": в Пентагоне назвали цели США на Ближнем Востоке

По словам спикера Пентагона Патрика Райдера, США намерены оказывать критическую военную помощь Израилю, а также усилить собственные позиции в регионе.

Спикер Министерства обороны США Патрик Райдер рассказал об планах ведомства касательно ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона 6 ноября.

"В настоящее время есть четыре направления усилий на Ближнем Востоке", — отметил Райдер.

По словам спикера, деятельность Пентагона в упомянутом регионе включает:

защиту американских сил и граждан;

оказание Израилю критической военной помощи, так как он обороняется от террористов;

координацию усилий с гражданами Израиля в вопросах освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАСа, в частности американцев;

укрепление позиций США в регионе с целью предотвращения эскалации конфликта за пределы сектора Газа.

Райдер уточнил, что усиление сил США предусматривает развертывание авианосных ударных групп авианосцев "Джеральд Р. Форд" и "Дуайт Д. Эйзенхауэр", а также подводной лодки класса "Огайо".

Спикер также упомянул о том, что в течение последних нескольких недель иранские прокси-группы атаковали американские силы в Ираке и Сирии.

Напомним, что по данным СМИ от 4 ноября, Иран, Россия и Китай используют государственные СМИ и основные социальные сети для поддержки ХАМАС и ослабления позиций Израиля, а также для очернения США.

Ранее, 1 ноября, журналисты сообщили со ссылкой на источники, что Президент США Джо Байден и его помощники рассматривают вероятность того, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре будет вынужден уйти в отставку.