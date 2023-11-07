Врагу нужен Купянск: в ВСУ рассказали, смогут ли ВС РФ пойти на прорыв (видео)

По мнению подполковника Владимира Фитьо, пока враг находится на украинской земле — у него нет перспектив. Пока ничего не свидетельствует о том, что ВС РФ своими постоянными атаками планируют заморозить боевые действия.

Несмотря на огромные потери Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Востоке Украины. Россияне подтягивали резервы и готовились к наступлению на этом участке фронта примерно три месяца. Об этом 6 ноября рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона "Единые новости".

"Наше направление остается, к сожалению, тоже активным. Враг не оставляет надежды в наступательных действиях на Купянском направлении. Цель его — это повторная оккупация Купянска, как логистического центра, через который противник осуществлял обеспечение своих войск провиантом и вооружением. Врагу нужна какая-то минимальная победа. За минувшие сутки произошло шесть боевых столкновений в Харьковской области. Это — Синьковка, Петропавловка, Ивановка. Противник нанес девять авиационных ударов по украинским позициям".

По его словам, враг некоторое время вел подготовку к штурмам позиций ВСУ. В то же время наши Силы обороны это видели, а потому тоже готовились — укреплялись и подтягивали резервы.

По мнению Владимира Фитьо, основная задача ВС РФ на Востоке — обездвижить украинские силы и не дать возможности продвигаться вперед.

"Мы это понимаем, мы понимаем, что даже по 100-200 метров, которые мы освобождаем, — это движение, которое враг не может остановить. Он не успевает укрепиться и так проще выбивать его с нашей территории. Только во время движения мы сможем его отбросить из нашей страны", — подчеркнул офицер.

По мнению Фитьо, пока ничего не свидетельствует о том, что ВС РФ своими постоянными атаками планируют заморозить боевые действия. Противник активно готовится наступать — проводит штурмовые действия и не прекращает обстрелы. Подполковник считает, что задача врага — выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей.

"Пока враг находится на украинской земле — у него нет перспектив", — подчеркнул Владимир Фитьо.

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Напомним, 6 ноября в ВСУ объяснили, почему Украине недостаточно ПВО от союзников. Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Также ВСУ нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed, рассказали в Воздушных силах.