Мобилизация в Украине: 13 категорий граждан, которые имеют право на отсрочку

Украинское законодательство предусматривает, что указанные категории граждан могут проходить службу исключительно на добровольной основе. Для этого им необходимо предоставить специальные документы.

В Украине практически 2 года продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой могут вручить повестку военнообязанным гражданам от 18 до 60 лет. В NV рассказали, кого все же могут призвать только добровольно.

Право на отсрочку гарантирует статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где прописаны исключения из правил. Призывать не должны вне зависимости от того, признала ли военно-врачебная комиссия годным к службе.

Юрист Мария Звягинцева рассказала, что всего есть 13 основных категорий, которые при определенных обстоятельствах гарантировано не получат повестку. Они могут мобилизоваться лишь по собственному желанию.

Туда входят следующие граждане:

лица с инвалидностью I, II, III групп;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

женщины и мужчины, которые содержат трех и больше детей до совершеннолетия;

граждане, которые забронированы на период мобилизации;

граждане, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет;

женщины и мужчины, чьи близкие погибли или числятся без вести пропавшими после осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны. Также сюда входят украинцы, которые давали отпор вооруженной агрессии ВС РФ на Донбассе, а также других регионах после 2022 года;

граждане, которые воспитывают ребенка с тяжелыми болезнями, предусмотренными в законе, но которому не была установлена инвалидность;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным и граждане, которые занятый постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы. При этом, необходимо заключение, в котором будет указано, что отсутствуют лица, которые это могут сделать;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии нуждаются в постоянном уходе;

украинцы, на иждивении которых находятся дети более 18 лет, но с инвалидностью I и II группы;

усыновители или опекуны, которые взяли ответственность за содержание детей-сирот или детей лишенных родительской опеки возрастом до 18 лет;

граждане, имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у них нет других трудоспособных лиц, которые в соответствии с законодательством могут их содержать;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

Все эти пункты, согласно украинскому законодательству, обеспечивают гражданам право на отсрочку во время военного положения и всеобщей мобилизации. Отправиться служить в таком случае можно лишь добровольно.

Соответственно, украинцам необходимо предоставить доказательства того, что они все же не подлежат мобилизации, в случае попытки вручения повестки.

Напомним, в ранее Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования. Нардеп Сергей Рахманин заметил, даже если такой законопроект примут – вряд ли это будет иметь существенное влияние, ведь говорится не об очень больших цифрах.

Ранее Фокус писал, с какими болезнями могут призвать в ВСУ. Минобороны Украины утвердило перечень болезней, с которыми военнообязанные признаются годными к военной службе. В результате по "спорным" статьям годными к военной службе будут признавать всех.