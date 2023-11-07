Израильский ударный вертолет AH-64 Apache заметили с таинственной ракетой Hellfire (фото)

Обычно управляемая ракета Hellfire имеет желтую полоску, что означает наличие боевой части в снаряде. Армия обороны Израиля показала боеприпас с красной маркировкой.

Боевые действия Израиля против боевиков ХАМАС продолжаются уже месяц. Армия обороны Израиля до этого взвешенно публиковала фото и видео собственных сил. Однако сейчас была опубликована фотография AH-64D Apache с управляемой ракетой Hellfire с красной меткой. Об этом сообщает The War Zone.

Недавно в сети опубликовали фотографию ракеты Hellfire с красной полосой посередине корпуса. Воздушные силы Израиля показали Saraf (змея) с подвешенными на подвеске ракетами Hellfire. Всего их на фото 4, но одна из них имеет красную полосу, что выделяет ее среди других, которые обозначены желтым. Последний является типичным цветом для американских ракет и указывает на наличие взрывчатого вещества внутри. Однако красная полоса является более таинственной, пишут журналисты.

Обычная ракета Apache имеет жесткую полоску

Красная полоса на ракете Hellfire может означать зажигательную боеголовку AGM-114N. Сама ракета создана для уничтожения закрытых целей, таких как те, которые ЦАХАЛ поражает в Израиле. Термобарическая боевая часть лучше подходит для поражения целей противника в пещерах, бункерах или сети туннелей. Принцип действия боеголовки действует за счет использования кислорода из окружающего воздуха, что создает гораздо более мощную взрывную волну. Также из-за высоких температур наносится больше вреда цели.

Для Армии обороны Израиля термобарическая боеголовка может оказаться очень полезной против туннелей в Секторе Газа, считают авторы. Термобарическая боевая часть может уничтожить больше боевиков, которые скрываются в туннеле, чем обычная боеголовка.

Другой версией ракеты с красной полосой является AGM-114M с осколочно-фугасной частью. Она лучше подходит к уничтожению легкобронированных целей, небольших катеров или не сильно защищенных бункеров. Однако не исключено, что Израиль имеет в своем арсенале особую версию ракеты Hellfire.

Напомним, 1 ноября СМИ писали, почему израильские вертолеты Apache имеют "выпуклость" под днищем.

11 августа в Украине показали, как ВСУ используют комплексы RBS-17 с ракетами Hellfire.