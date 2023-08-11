Hellfire по оккупанту: как ВСУ используют комплексы RBS-17 (фото)

Несмотря на то, что комплекс считается противокатерным, украинские военные атакуют им вражеские блиндажи, позиции и легкобронированную технику.

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Украинская армия получила противокатерный ракетный комплекс RBS-17, который ведет стрельбу ракетами AGM-114 Hellfire. В издании АрмияInform рассказали, как его используют ВСУ.

По словам бойца с позывным "Банкир", RBS-17 состоит из двух подкомплексов: с одним работает расчет, который отвечает за лазерное целеуказание, а второй — расчет самой пусковой. Они действуют друг от друга на расстоянии, а общаются между собой по радиостанции. Команду на пуск Hellfire дает командир расчета. Комплекс может работать в любое время суток.

Также "Банкир" говорит, что RBS-17 находится на вооружении подразделений береговой охраны или даже на суше.

"Для двух расчетов вместе нужно 5 человек: двое — на лазер, три — на пусковую. Кроме самого комплекса, здесь предусмотрено и транспортное средство для него и личного состава. Лазерный подкомплекс, как правило, располагается на передовой, чтобы была прямая видимость к цели. А пусковая установка может быть расположена в нескольких километрах, в глубине наших позиций", — объясняет "Банкир".

Головка наведения Hellfire

Также он добавляет, что несмотря на то, что комплекс считается противокатерным, что Украина, что западные партнеры использовали RBS-17 в горячих точках и на суше. По словам военнослужащего, дальность поражения ракеты Hellfire составляет 8 км, в зависимости от режима ведения огня. Боеприпас летит к цели на высоте 100-400 метров от земли. Боеголовка ищет лазерное пятно и летит в цель.

"Сейчас у нас действует определенное количество расчетов на определенных направлениях, они использовали уже определенное количество ракет, которые все пошли в цель", — заявил боец.

Также он добавил, что обучение для освоения противокатерного ракетного комплекса их отправляли в Норвегию. Там RBS-17 стоит на вооружении с 1998 года. Кроме осколочно-фугасных боеприпасов есть термобарические и кумулятивные. Целями для бойцов обычно становятся огневые позиции оккупантов, блиндажи и легкобронированная техника.

Напомним, 21 октября в сети появилось видео применения комплекса RBS-17 по наземной цели.

22 марта СМИ писали, что Словакии предложили 12 вертолетов Bell AH-1Z Viper после поставки Украине истребителей МиГ-29 .