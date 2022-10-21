Hellfire по врагу: ВСУ ударили противокорабельным комплексом RBS-17 по наземной цели (видео)

Комплекс предназначен для уничтожения малоразмерных кораблей, но украинские военные нашли выход как бить им по земле.

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Украинские военные применяют шведский противокорабельных комплекс против наземных целей. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Traker.

Противокорабельный комплекс RBS-17 оснащается ракетами AGM-114C Hellfire по лазерному целеуказанию. Бойцы ВСУ вновь показывают свою находчивость оптимизировав противокорабельный комплекс с дальностью стрельбы до 8 км к ударам по вражеским наземным целям.

Для поражения объекта нужна лазерная подсветка целей, по которой летит ракета. В комплексе для этого есть специальная станция. Наводчик подсвечивает цель, а ракета захватывает объект и уничтожает его.

Однако ключевым для ударов по наземным объектам является вопрос подсвечивая цели в условиях ограниченной видимости. Вероятно, ВСУ вышли из этой проблемы при помощи лазерного целеуказания с БПЛА. Как пишут на Defense Express, украинская армия получала партию беспилотников с лазерным каналом по типу Puma. Это позволяет запускать ракеты при непрямой видимости цели.

Напомним, в июне стало известно, что Швеция передаст Украине комплексы RBS-17 вместе ракетами Harpoon. Также в Швеции рассматривают вопрос производства оружия специально под потребности ВСУ.