Hellfire по ворогові: ЗСУ вдарили протикорабельним комплексом RBS-17 по наземній цілі (відео)

Комплекс призначений для знищення малорозмірних кораблів, але українські військові знайшли вихід, як бити ним по землі.

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Українські військові застосовують шведський протикорабельний комплекс проти наземних цілей. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Traker.

Протикорабельний комплекс RBS-17 оснащується ракетами AGM-114C Hellfire за лазерною цілевказівкою. Бійці ЗСУ знову показують свою винахідливість оптимізувавши протикорабельний комплекс із дальністю стрільби до 8 км до ударів по ворожих наземних цілях.

Для ураження об'єкта потрібне лазерне підсвічування цілей, по якому летить ракета. У комплексі для цього є спеціальна станція. Навідник підсвічує ціль, а ракета захоплює об'єкт і знищує його.

Однак ключовим для ударів по наземних об'єктах є питання, підсвічуючи цілі в умовах обмеженої видимості. Ймовірно, ЗСУ вийшли з цієї проблеми за допомогою лазерного вказівки з БПЛА. Як пишуть на Defense Express, українська армія отримувала партію безпілотників із лазерним каналом на кшталт Puma. Це дозволяє запускати ракети за непрямої видимості мети.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Швеція передасть Україні комплекси RBS-17 разом із ракетами Harpoon. Також у Швеції розглядають питання виробництва зброї спеціально під потреби ЗСУ.