"Системный террор": РФ может одновременно выпустить 56 "Калибров" из Черного моря (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, противник не хочет сдавать свои позиции в акватории, поэтому может пойти на очередную провокацию в виде обстрелов.

Российские оккупанты могут вывести в Черное море корабли, общий залп ракет "Калибр" которых 56 штук. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо" 7 ноября.

По ее словам, эти снаряды могут быть выпущены одновременно. У противника сильный потенциал в виде подводных и надводных ракетоносителей, которые они может применить.

"Если анализировать их тактику, как правило, на дежурстве в плохих погодных условиях подводные ракетоносители и таких мы насчитывали минимум четыре, которые регулярно появляются в сводках и мы их наблюдаем", — заявила Наталья Гуменюк.

Также некоторые подводные ракетоносители могут носить по четыре ракеты "Калибр". Некоторые фрегаты размещают по 8 таких снарядов. По словам Натальи Гуменюк, она уже подсчитывала общее количество, которое может быть запущено одновременно и это 56 ракет.

Отдельно была поднята тема обстрелов портовой инфраструктуры.

"Скорее всего они будут продолжать системный террор, поскольку они не готовы полностью сдавать свои позиции в Черном море. Уже очевидно, что они оттеснены к востоку и не находятся корабельным составом в северо-западной части, они не могут себе этого позволить", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 6 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как решить проблему вражеских авиабомб. По его словам, снаряды ВС РФ не отличаются качеством и противник хочет "взять" количеством. Для борьбы понадобится современная авиация.