Правительство Израиля назвало условие для прекращения огня в Газе

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что прекращение огня помешает усилиям армии обороны Израиля освободить заложников, потому что единственное, что действует на ХАМАС — это военное давление.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников. Об этом сообщает ABS News.

В ответ на вопрос журналиста о возможности гуманитарных пауз в войне между Израилем и ХАМАС, Нетаньяху подчеркнул, что общего прекращения огня в Газе не будет до того момента, пока не освободят всех заложников.

"Что касается тактических небольших пауз, час здесь, час там... у нас они были раньше, я предполагаю, что они будут, чтобы заехали гуманитарные грузы. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня", — заявил премьер-министр.

По его словам, прекращение огня помешает усилиям армии обороны Израиля освободить заложников, потому что единственное, что действует на ХАМАС — это военное давление.

ХАМАС удерживает в заложниках 241 человека

По данным израильских официальных лиц, группировка боевиков удерживает 241 человека в заложниках.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в целом погибли более 10 000 человек. Среди них 4104 ребенка.

"В Израиле более 1400 человек погибли и 6900 получили ранения", — сообщили в офисе премьер-министра.

Напомним, ранее британское агентство новостей Reuters сообщало, что представитель Папы Римского Франциска в Святой Земле кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, Патриарх Иерусалимский, во время конференции с журналистами заявил 16 октября, что готов обменять себя на израильских детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС и удерживаемых в Секторе Газа.