"Вынужденный шаг": в ВСУ объяснили, почему мобильные группы ПВО не всегда защищают от Shahed

Мобильным группам, как отмечают в командовании, предоставляют дополнительное оборудование и скоростные автомобили, которые позволяют быстро занимать позицию.

Мобильные группы ПВО — не панацея от вражеских дронов, а Украине нужно больше систем для защиты от российских атак. Об этом сообщил на брифинге Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он отметил, что сейчас идет процесс увеличения количества мобильных групп ПВО. Это вынужденный шаг для борьбы с российскими беспилотниками. По его словам, на это толкает нехватка зенитно-ракетных комплексов большого радиуса.

"Мобильные огневые группы — это тот вынужденный шаг", — сообщил специалист.

На такие действия военное руководство государства вынуждено было пойти, поскольку нужно было защитить объекты инфраструктуры и другие государственные и стратегические военные объекты локально. Потребность в больших системах ПВО никуда не исчезла.

Игнат отметил, что сейчас осуществляется работа для усиления мобильных огневых групп, которые имеют небольшой радиус применения. Им предоставляют дополнительное оборудование и скоростные автомобили, которые позволяют быстро занимать позицию, наиболее выгодную для противодействия дронам, которые могут атаковать и энергетические объекты. Специалист отметил необходимость увеличивать количество современных ПВО, которые способны будут сдавать удары по адронам в автоматическом режиме.

"Мобильные огневые группы — это серьезная помощь, каждый раз они показывают результат", — подчеркнул он.

Напомним, 6 ноября Игнат рассказал, как решать проблему вражеских авиабомб. По его словам, снаряды войск РФ не отличаются качеством и противник хочет "взять" количеством. Для борьбы ВСУ понадобится современная авиация. Речь идет о поставках современных истребителей F-16, с помощью которых можно будет подавлять деятельность российской тактической авиации.