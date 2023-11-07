"Точно не зашла в тупик": в Раде не согласны с выводами Залужного о ходе войны

Народный депутат Федор Вениславский считает, что ВСУ необходима помощь западных партнеров, чтобы превзойти возможности противника. Это позволит более эффективно освобождать территории.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что война могла зайти в тупик из-за паритета сил, однако с этим утверждением согласны далеко не все. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf рассказал, что думает об этом.

По его словам, активные боевые действия на фронте продолжаются, бойцы ВСУ противодействуют и оттесняют противника на всех направлениях, поэтому говорить о том, что война находится в тупиковом состоянии он не может.

"Вероятно, интерпретация высказываний Валерия Залужного была не совсем корректной. Он сказал, что мы достигли определенного паритета, и это действительно так. Если в начале войны у России было преимущество в боеприпасах и обстрелах в 5-10 раз, то сейчас мы сравнялись в массированности применения артиллерии", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно нардеп отметил, что фиксируется паритет в бронетехнике, но нужно учитывать, что у ВСУ в наличии более современные и качественные образцы.

Нужно осознавать, продолжает Федор Вениславский, что мир не сталкивался с такой интенсивностью боевых действий со времен Второй мировой войны и если бы Запад предоставлял необходимое вооружение и технику намного раньше, что Силам обороны удалось бы достичь намного больше успехов.

"Война точно не зашла в тупик, но чтобы продемонстрировать максимальную эффективность, нам необходима помощь наших партнеров. Думаю, что главнокомандующий имел в виду, что нам необходимо больше помощи, которая позволит сохранить жизнь военнослужащих и одновременно эффективно зачищать территорию от врага", — подытожил нардеп.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что в ВСУ подтвердили, что война будет долгой. Военный Юрий Сиротюк предположил, что Валерий Залужный в своей статье обращался к Западу, где ждут быстрого завершения "сериала войны". По словам бойца, после быстрых успехов контрнаступление ВСУ "застопорилось".