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Военный Фокус Российско-украинская война

"Точно не зашла в тупик": в Раде не согласны с выводами Залужного о ходе войны

Артем Богомаз
Фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты | В Раде отреагировали на статью главнокомандующего ВСУ Залужного

Народный депутат Федор Вениславский считает, что ВСУ необходима помощь западных партнеров, чтобы превзойти возможности противника. Это позволит более эффективно освобождать территории.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что война могла зайти в тупик из-за паритета сил, однако с этим утверждением согласны далеко не все. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Telegraf рассказал, что думает об этом.

По его словам, активные боевые действия на фронте продолжаются, бойцы ВСУ противодействуют и оттесняют противника на всех направлениях, поэтому говорить о том, что война находится в тупиковом состоянии он не может.

"Вероятно, интерпретация высказываний Валерия Залужного была не совсем корректной. Он сказал, что мы достигли определенного паритета, и это действительно так. Если в начале войны у России было преимущество в боеприпасах и обстрелах в 5-10 раз, то сейчас мы сравнялись в массированности применения артиллерии", — заявил Федор Вениславский.

Отдельно нардеп отметил, что фиксируется паритет в бронетехнике, но нужно учитывать, что у ВСУ в наличии более современные и качественные образцы.

Нужно осознавать, продолжает Федор Вениславский, что мир не сталкивался с такой интенсивностью боевых действий со времен Второй мировой войны и если бы Запад предоставлял необходимое вооружение и технику намного раньше, что Силам обороны удалось бы достичь намного больше успехов.

"Война точно не зашла в тупик, но чтобы продемонстрировать максимальную эффективность, нам необходима помощь наших партнеров. Думаю, что главнокомандующий имел в виду, что нам необходимо больше помощи, которая позволит сохранить жизнь военнослужащих и одновременно эффективно зачищать территорию от врага", — подытожил нардеп.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что в ВСУ подтвердили, что война будет долгой. Военный Юрий Сиротюк предположил, что Валерий Залужный в своей статье обращался к Западу, где ждут быстрого завершения "сериала войны". По словам бойца, после быстрых успехов контрнаступление ВСУ "застопорилось".