"У нас просто нет денег": какие проблемы есть в китайской оборонке

Китайские технологии, несмотря на промышленный шпионаж, все еще отсталые. Они могут производить ракеты, но имеют сложности с двигателями для боевых самолетов.

Си Цзиньпин активно вкладывается в развитие Народно-освободительной армии Китая. Благодаря этому создаются различные образцы вооружения. Об этом сообщает The Economist.

Еще 40 лет назад китайская армия была не такой мощной, как сейчас. Теперь в основном государственная оборонная промышленность производит атомные субмарины, стелс-истребители и разнообразный арсенал ракет. По данным Пентагона, НОАК развернула гиперзвуковую ракету средней дальности.

Процесс модернизации китайской армии идет не без проблем. Технически они все еще отстали от Запада. Недостатки есть с цепочкой поставок и в разработке. Десять крупных государственных производителей оружия переполнены штатом, но плохо управляются и склонны к сокрытию ошибок. Частный сектор еще не включился активно в разработки. Также сохраняется коррупционная составляющая.

В 2016 году в Китае объявили о создании нового отдела разработки оборудования и строгие правила его тестирования должны были уменьшить коррупцию. Однако в июле 2023 года было признано, что подкуп, сговор и предоставление преимущества отдельным компаниям в структуре существовали. Не исключено, что из-за этого генерала Ли Шанфу и сняли в августе, потому что он с 2017 по 2022 годы возглавлял отдел разработки.

Также Си Цзиньпина смущают американские ограничения на экспорт в Китай чипов и других военных технологий. Поэтому он отметил, что Китай должен стать независимым в оборонной промышленности.

"Мы все еще далеки от того, чтобы сравняться с Америкой. Наша самая большая проблема заключается в том, что экономика Китая нуждается в большем развитии. У нас просто нет денег", — заявил старший полковник Чжан Чи из Университета национальной обороны НОАК.

Китайские шпионы украли много американских технологий. Это позволило создать гиперзвуковое оружие и подводные дроны. Однако им еще предстоит освоить разработку и массовое производство не столь технологичных вещей, например, двигатели для авиации.

Напомним, 27 сентября в США возобновили программу подводного шпионажа времен холодной войны из-за угрозы китайских субмарин.

6 ноября СМИ писали, что китайская армия может оказаться слабее, чем думают на Западе.