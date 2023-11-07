Не такие мощные, как считает Запад: китайская армия может быть слабее, чем все думают

На Западе сформировался дискурс, что Китай является мощной военной силой, которая постоянно модернизируется и готовится к войне с Тайванем. Однако структура армии до сих пор советская, не хватает вооружений и есть еще целый ряд вопросов.

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Война в Украине показала, что Запад сильно переоценил мощь РФ и недооценил ВСУ. Теперь аналитики задаются вопросом, а не переоценивают ли они мощность Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает The Economist.

История мира богата историями, когда боевая мощь врага переоценивалась. Так было во времена холодной войны между США и СССР, так произошло накануне полномасштабной войны в Украине.

Китайская армия действительно претерпела чрезвычайную трансформацию. Когда КНР нормализовала отношения с США и начала открывать экономику в 1979 году, Народно-освободительная армия была плохо оснащенной силой. Однако сегодня НОАК может похвастаться крупнейшей армией и военно-морским флотом, третьими по величине Воздушными силами и одним из самых больших арсеналов ракет. Также по данным Пентагона, количество ядерных ракет к 2030 году возрастет до 1000, то есть удвоится.

Кроме этого КНР строит искусственные острова в Южно-Китайском море и регулярно патрулирует его, чтобы обеспечить свои морские претензии. Открыта первая зарубежная военная база в Джибути, расширяются операции вокруг Тайваня и ряд других событий. Нападение на Тайвань может быть неизбежным, считают американские офицеры.

Однако до готовности воевать с США НОАК еще далеко, пишут журналисты. Китайская армия для успешности вторжения на Тайвань должна изменить запутанную командную структуру, устаревшую материально-техническую базу и отсутствие боевого опыта последние 45 лет. Кроме этого надо изучить уроки войны в Украине и решить вопрос с технологически подготовленными новобранцами.

С 2016 года Си Цзиньпин пытался модернизировать НОАК: упорядочить "закостенелые" структуры советских времен, обеспечить совместные действия между всеми службами, но все это длится дольше, чем ожидалось. Отсутствие дисциплины и коррумпированность китайской армии до сих пор является проблемой.

Американские официальные лица говорят, что у них есть разведданные, свидетельствующие о том, что Си приказал НОАК иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года, но это не значит, что это точно должно произойти. Даже если этого не будет, то США должны подготовиться: найти финансирование к боевым действиям, перераспределить ресурсы между региональными командованиями и службами, мотивировать армию.

Пока намерения китайцев неизвестны, агрессивные дискуссии на Западе относительно милитаризма КНР продолжаются. Частично дискурс сформирован заголовками в СМИ о мощи НОАК, а также лихорадочной предвыборной политикой США. Сейчас научным центрам мало выделяют средств на то, чтобы выявить слабые места НОАК. Большинство акцентируется на том, что китайская армия может сделать.

"Безжалостно сбалансированный взгляд на НОАК необходим как для того, чтобы избежать войны, так и для того, чтобы победить в ней, если это необходимо", — резюмируют в издании.

Напомним, 7 ноября СМИ писали, что Тайвань усиливает армию на случай нападения КНР.

30 октября заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся заявил, что армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня.