Не такі потужні, як вважає Захід: китайська армія може бути слабшою, ніж всі думають

На Заході сформувався дискурс, що Китай є потужною військовою силою, який постійно модернізується та готується до війни з Тайваню. Проте структура армія досі радянська, бракує озброєнь та є ще інша низка питань.

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Війна в Україні показала, що Захід сильно переоцінив потужність РФ та недооцінив ЗСУ. Тепер аналітики задаються питанням, а чи не переоцінюють вони потужність Народно-визвольну армію Китаю (НВАК). Про це повідомляє The Economist.

Історія світу багато розповідями, коли бойова потужність ворога переоцінювалась. Так було за часів холодної війни між США та СРСР, так сталося напередодні повномасштабної війни в Україні.

Китайська армія дійсно зазнала надзвичайної трансформації. Коли КНР нормалізувала відносини з США і почала відкривати економіку у 1979 році, Народно-визвольна армія була погано оснащеною силою. Проте сьогодні НВАК може похизуватися найбільшою армією та військово-морським флотом, третіми за величиною Повітряними силами та одним з найпотужнішим арсеналом ракет. Також за даними Пентагону, кількість ядерних ракет до 2030 року зросте до 1000, тобто подвоїться.

Окрім цього КНР будує штучні острови в Південно-Китайському морі й регулярно патрулює його, щоб забезпечити свої морські претензії. Відкрита перша закордонна військова база в Джибуті, розширюються операції навколо Тайваню та низка інших подій. Напад на Тайвань може бути неминучим, вважають американські офіцери.

Проте до готовності воювати із США НВАК ще далеко, пишуть журналісти. Китайська армія для успішності вторгнення на Тайвань має змінити заплутану командну структуру, застарілу матеріально-технічну базу та відсутність бойового досвіду останні 45 років. Окрім цього треба вивчити уроки війни в Україні й розвʼязати питання з технологічно підготовленими новобранцями.

З 2016 року Сі Цзіньпін намагався модернізувати НВАК: упорядкувати "закостенілі" структури радянських часів, забезпечити спільні дії між усіма службами, але все це триває довше, ніж очікувалось. Відсутність дисципліни та корумпованість китайської армії досі є проблемою.

Американські офіційні особи кажуть, що у них є розвіддані, які свідчать про те, що Сі наказав НВАК мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року, але це не означає, що це точно має відбутись. Навіть якщо цього не буде, то США мають підготуватись: знайти фінансування до бойових дій, перерозподілити ресурси між регіональними командуваннями та службами, мотивувати армію.

Поки наміри китайців невідомі, агресивні дискусії на Заході щодо мілітаризму КНР тривають. Частково дискурс сформовано заголовками в ЗМІ про потужність НВАК, а також гарячковою передвиборчою політикою США. Наразі науковим центрам мало виділяють коштів на те, щоб виявити слабкі місця НВАК. Більшість акцентується на тому, що китайська армія може зробити.

"Безжально збалансований погляд на НВАК необхідний як для того, щоб уникнути війни, так і для того, щоб перемогти у ній, якщо це необхідно", — резюмують у виданні.

Нагадаємо, 7 листопада ЗМІ писали, що Тайвань посилює армію на випадок нападу КНР.

30 жовтня заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся заявив, що армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню.