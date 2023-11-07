Тактика "дикобраза": Тайвань посилює армію на випадок нападу КНР, — NP

Тайвань у разі повномасштабного вторгнення не зможе перемогти Китай, тому влада острова ухвалила рішення посилити свою боєздатність.

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Тайвань уважно стежить за боротьбою України проти російської агресії, і це змушує тайванську владу ретельно готуватися до можливої військової загрози з боку Китайської Народної Республіки. Вона прагне зміцнити свої збройні сили, щоб у разі агресивних дій з боку Китаю, останній зазнав би максимальних втрат. Відповідний матеріал опублікував журналіст канадського видання The National Post Адам Зіво в рамках організованого урядом Тайваню прес-туру.

По-перше, приклад України надихнув Тайвань, як зазначає Конні Чанг з Національної ради розвитку Тайваню.

"Він показав, що захищати власну країну, маючи справу з однією з найбільших військових сил планети, можливо", — додає він.

У Тайвані визнають, що в разі нападу Китайської Народної Республіки вони можуть виявитися нездатними чинити опір без прямої підтримки союзників, таких як США чи Японія. Тому, аналізуючи досвід російсько-української війни, Тайвань вирішив дотримуватися тактики "дикобраза" — зміцнити свої збройні сили таким чином, щоб у разі нападу Китаю, армія останнього зазнала б найбільших втрат.

В озброєнні Тайбей покладається не на великі військові машини, а на портативні протитанкові або зенітно-ракетні установки. Це теж урок ЗСУ та ефективності Javelin на початку повномасштабного вторгнення.

Також, як повідомляє журналіст, Тайвань висловив інтерес до комплексів HIMARS після того, як вони продемонстрували свою ефективність у знищенні російських окупантів.

У Тайбеї визнають, що Китай також отримує уроки з російсько-української війни. Особливо важливо, що Пекін прагне збільшити свою незалежність від можливих санкцій. У рамках цього прагнення Пекін уже видав указ місцевій владі про розширення площ, виділених під сільське господарство, щоб у разі економічної ізоляції Китай міг забезпечувати себе продовольством самостійно.

Нагадаємо, 30 жовтня заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся заявив, що армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню.