Вчиться в України та Ізраїлю: Тайвань розробляє морські дрони та лазерну зброю, — ЗМІ

За даними журналістів, Тайванський національний інститут науки та технологій ініціював розробку двох прототипів безпілотних надводних кораблів. Крім того, тайванські експерти могли відвідати США, щоб спостерігати за випробуваннями лазера.

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Тайвань отримує уроки, спостерігаючи за війнами в Україні та на Близькому сході. Зокрема, в острівній державі роблять ставку на розробку морських безпілотників і лазерної зброї, пише Newsweek 3 листопада.

Повідомляється, що після того, як Україна продемонструвала успішне застосування морських дронів, Тайванський національний інститут науки та технологій Чжун-Шань (NCSIST) ініціював розробку двох прототипів безпілотних надводних кораблів.

NCSIST працює над створенням дрона з дальністю понад 69 кілометрів і можливістю координувати свої дії з повітряними, наземними та підводними безпілотними літальними апаратами.

Як зазначають журналісти, тайванські дрони можуть бути використані для двох цілей: раптових атак і протидії можливим загрозам з боку військового флоту Китаю.

Крім того, за даними ЗМІ, тайванські експерти могли відвідати Нью-Мексико в США, щоб спостерігати за випробуваннями 50-кіловатного лазера на базі "Страйкера".

Журналісти вважають, що Тайвань зробив висновки з розробки Ізраїлем системи ППО "Залізний промінь", призначеної для нейтралізації ракет, артилерії, мінометів і безпілотних авіаційних систем.

Нагадаємо, 30 жовтня заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся заявив, що армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню.

Раніше, 12 жовтня, ЗМІ повідомили, що Національно-визвольна армія Китаю під час навчань використовувала цивільний корабель для перевезення військ, оскільки не має достатньої кількості десантних операцій для перевезення великої кількості військових.