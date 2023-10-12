Підготовка до операції проти Тайваню: КНР використовує цивільні судна для армії (фото)

Під час навчань Національно-визвольна армія Китаю може залучати понад 30 цивільних кораблів. Кожне з них має водотоннажність у 100 тисяч тонн.

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Національно-визвольна армія Китаю під час навчань використала цивільний корабель для перевезення військ. Про це повідомляє Naval News.

Китайська армія немає достатньої кількості десантних операцій для перевезення великої кількості військових, наприклад, для вторгнення на Тайвань. Тому для вирішення питання військові залучають до навчань комерційні цивільні кораблі. Останні дані розвідки США свідчать, що китайські ВМС мають 8 десантних кораблів-доків Type 071, три універсальні десантні кораблі Type 075, 35 великих десантних кораблів та 50 малих. Окрім цього є 6 кораблів на повітряній подушці "Зубр" та від 15 десантних кораблів на повітряній подушці типу Yuyi.

Цивільні судна RoRo на навчаннях ВМС Китаю

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Тому під час навчань аналітики виявили одразу 4 цивільних поромів RoRO в Сямень. Кораблі, за словами помічника старшого наукового співробітника оборонної програми Центру нової американської безпеки Тома Шугарта, незвично відхилились від традиційних маршрутів. Він зміг їх ідентифікувати: Bo Hai Bao Zhu, Bo Hai Heng Da, Bo Hai Fei Zhu і Bo Hai Cui Zhu. Всі вони належать компанії Bohai Ferry Group й мають водотоннажність близько 100 000 тонн.

Всього Китай має 31 океанський пором RoRo, які можна залучити до маневрів.

"НВАК та її резервний цивільний торговельний флот все ще, ймовірно, не в змозі забезпечити значні можливості для висадки десанту або морської логістики в суворих або складних умовах, необхідних для підтримки широкомасштабного вторгнення через протоку на Тайвань", — йдеться в аналізі Інституті морських досліджень Китаю Майкла Дама.

Нагадаємо, 11 жовтня ВМС Саудівської Аравії та Китаю розпочали спільні морські навчання.

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