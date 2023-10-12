Подготовка к операции против Тайваня: КНР использует гражданские суда для армии (фото)

Во время учений Национально-освободительная армия Китая может привлекать более 30 гражданских кораблей. Каждое из них имеет водоизмещение в 100 тысяч тонн.

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Национально-освободительная армия Китая во время учений использовала гражданский корабль для перевозки войск. Об этом сообщает Naval News.

Китайская армия не имеет достаточного количества десантных операций для перевозки большого количества военных, например, для вторжения на Тайвань. Поэтому для решения вопроса военные привлекают к учениям коммерческие гражданские корабли. Последние данные разведки США свидетельствуют, что китайские ВМС имеют 8 десантных кораблей-доков Type 071, три универсальных десантных корабля Type 075, 35 больших десантных кораблей и 50 малых. Кроме этого есть 6 кораблей на воздушной подушке "Зубр" и от 15 десантных кораблей на воздушной подушке типа Yuyi.

Гражданские суда RoRo на учениях ВМС Китая

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Поэтому во время учений аналитики обнаружили сразу 4 гражданских парома RoRO в Сямэнь. Корабли, по словам помощника старшего научного сотрудника оборонной программы Центра новой американской безопасности Тома Шугарта, необычно отклонились от традиционных маршрутов. Он смог их идентифицировать: Bo Hai Bao Zhu, Bo Hai Heng Da, Bo Hai Fei Zhu и Bo Hai Cui Zhu. Все они принадлежат компании Bohai Ferry Group и имеют водоизмещение около 100 000 тонн.

Всего Китай имеет 31 океанский паром RoRo, которые можно привлечь к маневрам.

"НОАК и ее резервный гражданский торговый флот все еще, вероятно, не в состоянии обеспечить значительные возможности для высадки десанта или морской логистики в суровых или сложных условиях, необходимых для поддержки широкомасштабного вторжения через пролив на Тайвань", — говорится в анализе Институте морских исследований Китая Майкла Дама.

Напомним, 11 октября ВМС Саудовской Аравии и Китая начали совместные морские учения.

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