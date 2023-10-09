Станет настоящим кошмаром: Китай создает ядерную подводную лодку нового поколения, — СМИ

Китайская субмарина Type 096, по мнению экспертов, будет обладать высокими характеристиками бесшумности и скрытности. Таким образом, подлодка будет сравнима с самыми современными образцами российских субмарин.

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Китай приступает к производству подводных лодок нового поколения, которые будут оснащены ядерным вооружением. По мнению военных аналитиков, до конца десятилетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится ввести в строй подводную лодку с баллистическими ракетами Type 096, которая будет иметь улучшенные показатели бесшумности. Об этом 9 октября сообщили обозреватели Reuters.

Согласно исследованиям специалистов из Института морских исследований Китая в субмарине нового поколения могут быть использованы российские технологии, благодаря которым за ней будет гораздо сложнее следить.

"Type 096 станет настоящим кошмаром. Их будет очень и очень трудно обнаружить", — отметил подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон.

По его словам китайские лодки будут патрулировать воды вблизи своих берегов, где НОАК готовит укрепрайоны в спорном Южно-Китайском море.

Авторы материала также сообщают, что по уровню скрытности, оснащенности и вооружению подводные лодки Type 096 будут сравнимы с самыми современными российскими подводными лодками. Такой скачок в возможностях будет иметь "глубокие последствия" для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, которые наращивают в нем свое военное присутствие.

Назад к "Холодной войне"

Обозреватели пишут, что перспективы появления современных ядерных субмарин существенно осложнят и без того напряженную борьбу за подводные наблюдения в Тихоокеанском регионе. Сингапурский ученый в области обороны Коллин Кох подчеркнул, что китайцы понимают, что в области созданию подводного флота они отстают от лидеров в этой области, поэтому стараются повысить свой потенциал.

"Они знают, что отстают, и поэтому пытаются догнать соперников в плане снижения шумности и эффективности силовых установок", — сказал Кох.

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На этом фоне важно создание союза AUKUS между Австралией, Великобританией и США, в рамках которого в регион будут направлены дополнительные силы союзников. Кроме того, Австралия к 2030 рассчитывает спустить на воду свои первые атомные ударные подводные лодки, созданные по британской технологии.

Что известно о субмаринах Type 096

По информации китайских источников подводная лодка Type 096 достигла уровня, сопоставимого с современными субмаринами других морских держав, и поэтому является инструментом стратегического сдерживания сил КНР. Длина подводной лодки составляет 150 метров, а в ширину — 20 метров. Что касается вооружения, то субмарина якобы может запускать межконтинентальные баллистические ракеты большой дальности, однако какие именно ракеты будет нести Type 096 не уточняется.

Существует предположение, что фактически китайская субмарина является копией американской подводной лодки класса Ohio. Но в таком случае ее технологичное совершенство и современность остаются под вопросом, так как субмарины класса Ohio производились с 1981 по 1997 годы, то есть 25-40 лет назад.

Ранее сообщалось, что США вместе с Филиппинами, Японией и Австралией выразили готовность патрулировать Южно-китайское море. Однако Китай на него претендует, поэтому китайские военные отмечают, что подобные шаги несут угрозу всему региону.