Япония и Австралия хотят совместно патрулировать Южно-китайское море: КНР недовольна

Из-за все более агрессивных действий китайцев, сразу 6 стран готовы присоединиться к совместному патрулированию Южно-китайского моря, которое Китай безосновательно считает своим.

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США вместе с Филиппинами, Японией и Австралией выразили готовность патрулировать Южно-китайское море, на которое претендует Китай. Однако китайские эксперты считают, что это будет угрозой для всего региона. Об этом сообщает Global Times.

Вооруженные силы Филиппин заявили, что Япония и Австралия выразили готовность принять участие в совместном морском патрулировании вместе с США в Южно-китайском море. Всего 6 стран заявили о готовности совместно патрулировать море. По данным Manila Times, Германия, Канада и Франция также открыты для совместного патрулирования.

В Китае считают, что США давят на Филиппины, чтобы они преувеличивали китайскую угрозу. США надеются сделать Филиппины открытой страной в военном плане, чтобы больше стран могли зайти в регион для сдерживания Китая.

Так изображают сближение Филиппин с США

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что потенциальные многонациональные патрули направлены для оказывание давления против Китая. Таким образом Южно-китайское море может стать нестабильным и изменить "геополитический ландшафт".

Стоит отметить, что ситуация вокруг Южно-Китайского моря обостряется. Международный трибунал решил, что Китай не имеет суверенных прав на Южно-Китайское море. Несмотря на это китайские военные активно милитаризируют регион и строят там военные базы. Из-за этого пострадали Филиппины, страна десятилетиями развивала рыболовство в этом регионе. Но они не собираются отдавать море, поэтому усиливается сотрудничество с Соединенными Штатами.

Напомним, 24 сентября СМИ писали, что Китай установил блокаду в Южнокитайском море.

7 августа китайский корабль морской охраны атаковал филиппинский корабль из водометов.