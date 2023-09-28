Японія та Австралія хочуть спільно патрулювати Південнокитайське море: КНР незадоволена

Через дедалі агресивніші дії китайців, одразу 6 країн готові долучитись до спільного патрулювання Південнокитайського моря, яке Китай безпідставно вважає своїм.

Related video

США разом з Філіппінами, Японією та Австралією висловили готовність патрулювати Південнокитайське море, на яке претендує Китай. Однак китайські експерти вважають, що це буде загрозою для всього регіону. Про це повідомляє Global Times.

Збройні сили Філіппін заявили, що Японія та Австралія висловили готовність взяти участь у спільному морському патрулюванні разом із США в Південнокитайському морі. Загалом 6 країн заявили про готовність спільно патрулювати море. За даними Manila Times, Німеччина, Канада та Франція також відкриті для спільного патрулювання.

В Китаї вважають, що США тиснуть на Філіппіни щоб вони перебільшували китайську загрозу. США сподіваються зробити Філіппіни відкритою країною у військовому плані, щоб більше країн могли зайти в регіон для стримування Китаю.

Так зображають зближення Філіппін із США

Китайський військовий експерт Сун Чжунпін заявив, що потенційні багатонаціональні патрулі спрямовані на тиск проти Китаю. У такий спосіб Південнокитайське море може стати нестабільним й змінити "геополітичний ландшафт".

Варто зазначити, що ситуація довкола Південнокитайського моря загострюється. Міжнародний трибунал вирішив, що Китай не має суверенних прав на Південнокитайське море. Попри це китайські військові активно мілітаризують регіон та будують там військові бази. Через це постраждали Філіппіни, країна десятиліттями розвивала риболовство в цьому регіоні. Але вони не збираються віддавати море, тому посилюється співпраця із Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 24 вересня ЗМІ писали, що Китай встановив блокаду в Південнокитайському морі.

7 серпня китайський корабель морської охорони атакував філіппінський корабель з водометів.