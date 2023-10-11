"Предал свою страну": американский военный продал Китаю данные ВМС США, — Reuters

По данным издания, 26-летний старшина Вэньхен "Томас" Чжао оправлял своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи американкой радарной системы острове Окинава, Япония.

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Моряк из ВМС США признал свою вину в получении взятки в размере приблизительно 15 тысяч долларов от сотрудника китайской разведки в обмен на несекретные фотографии частной военной информации США. Об этом 11 октября сообщает агентство Reuters.

Старшина Вэньхен "Томас" Чжао, 26 лет, согласно соглашению о признании вины, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, признал себя виновным в сговоре и получении взятки.

Согласно судебным документам и официальным лицам США, Чжао отправлял своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи радарной системы, расположенной на американской военной базе на острове Окинава, Япония. Моряк был задержан в августе.

Чжао, который служил на военно-морской базе Вентура в Калифорнии, может быть приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет по предъявленным обвинениям, однако окончательное решение будет принято судьей.

Адвокат, представляющий интересы Чжао, не комментировал обстоятельства дела.

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Прокурор США Мартин Эстрада из Центрального округа Калифорнии заявил, что Чжао "предал свою страну, военнослужащих ВМС США, приняв взятку от иностранного агента".

США обвиняют Китай в широкой кампании шпионажа и кибератаках, что Пекин настойчиво отрицает.

Напомним, по мнению бывшего советника по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтона, Китай активно готовится к войне с США. Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику.

Также напомним, что в разведывательном агентстве Molfar выяснили, что КНР в обход международных санкций продает беспилотники России, используя "серую" схему.