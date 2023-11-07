Адвокат ответил, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на частной территории

Военный юрист дал объяснение, имеют ли право заходить в квартиры работники ТЦК, чтобы вручить повестку.

Во время мобилизации в Украине сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки часто заходят в квартиры и частные участки граждан для вручения повесток. Военный адвокат Руслан Ткаченко объяснил, не нарушают ли закон работники ТЦК.

Законом не регулируется, в каких местах могут вручать повестки уполномоченные лица. Поэтому, для вручения повестки мужчинам сотрудники ТЦК имеют право заходить на частные территории и непосредственно к месту жительства: дом или в квартиру военнообязанного. Однако есть нюансы.

Вручение повестки в квартире или доме

Юрист объяснил, что нужно знать и на что обратить внимание при вручении повестки на дому.

Уполномоченный представитель не имеет права проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.

Работники ТЦК, которые пришли в частное помещение военнообязанного, должны предоставить соответствующие официальные документы, свидетельствующие об их статусе.

"Если работники ТЦК с полицией имеют все официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия, то по закону Украины они имеют полное право зайти на частную территорию и вручить повестку", — отметил адвокат Руслан Ткаченко в издании "Технофан".

Отказ от подписания повестки: права и последствия для военнообязанного

В случае отказа в подписании повестки, в частности, по месту жительства, на военнообязанного мужчину составляют акт, который фиксирует отказ, но не отменяет обязанность. Документ составляют в присутствии свидетелей, чтобы было подтверждение причины отказа от получения повестки. Затем ответственное лицо должно отправить этот документ в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а в отдельных случаях — в полицию.

Заметим, что за неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа 3 400-5 100 гривен.

Напомним, Украину ожидает большая мобилизация. Военный Евгений Дикий отметил, желание украинцев не воевать является вполне нормальным, но уроки истории показывают, что если не воевать — последствия будут катастрофическими.

Ранее Фокус писал, что в Украине планируют запустить "смартмобилизацию". Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что изменится.