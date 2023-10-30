В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": Федоров рассказал, что изменится

Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать специальность, на которую их мобилизуют. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что в таком случае мужчины будут иметь лучшую мотивированность.

Related video

В Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию", в результате чего военнообязанный сможет самостоятельно выбрать специальность, по которой его мобилизуют. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает — это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает — специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, пилот запустят на операторов дронов, люди смогут выбирать, хотят ли они стать оператором БПЛА, или вообще служить в роте ударных дронов. В частности, это могут быть саперы, водители и другие. В результате человек сможет посмотреть, что это за подразделение, рота, какие существуют обязательства, риски, как будет происходить обучение. Он отметил, что человек, который оставил заявку, прошел рекрутеров и тесты, обучение, точно попадает в роту ударных дронов, на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

Важно

Мобилизация в Украине: в Раде рассказали, будет ли усиление призыва (видео)

Михаил Федоров отметил, что после запуска удастся понять, сколько людей будут самостоятельно мобилизоваться, как будут проходить отбор, как будут служить, и какое будет качество их службы, насколько они будут мотивированы.

"Это может быть первым пилотом, первым шагом, для того, чтобы запустить подобную условную "смарт-мобилизацию", — заявил он.

Он отметил, что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Однако они хотят понимать, что ими будет руководить профессиональный человек, когда они будут находиться в окопах, над ними будет дрон, рядом бронированная техника, а руководитель будет заботиться об их жизни, и у него качественная ситуационная осведомленность.

Федоров считает, что в пилоте предусмотрят все изменения. В частности, не нужно идти в военкомат, стоит лишь пройти онлайн-тест, прийти в помещение к рекрутеру, где еще раз объяснят, где можно служить.

"Ты после этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, которые управляют дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", — сказал Федоров.

Он убежден, что в таком случае будет другое качество мотивации, однако эту гипотезу нужно сначала протестировать. Михаил Федоров добавил, что это вопрос одного-двух месяцев максимум.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян заявила, что в соответствии с законодательными нормами можно официально отказаться от повестки. Однако это можно сделать только в отдельных случаях.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что иногда призвать на военную службу могут мужчин, которые имеют отсрочку от призыва. По его словам, иногда представители ТЦК и СП могут вводить в заблуждение мужчин с броней или основаниями для отсрочки, и мобилизовать их.