Мобилизация в Украине: как правильно отказаться от повестки, — объяснение юриста

По словам юриста, работники ТЦК и СП акт об отказе от повестки, подписанный в присутствии свидетелей, должны просто передать на рассмотрение руководителю центра.

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Отказаться от повестки можно вполне официально в соответствии с законодательными нормами, но только в отдельных случаях. Как это сделать правильно, рассказала юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако нужно понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", — отмечает Козян.

Отказаться получать повестку может военнообязанный, который имеет уважительные и конкретные причины. Итак, потенциальный мобилизованный может отказаться, если:

повестка выписана на другого человека — в документе указаны неправильные данные получателя;

повестку вручает лицо, которое не уполномочено это делать;

на повестке нет печати или подписи комиссара ТЦК и СП.

При отказе от подписания повестки работник ТЦК или СП должен составить акт о таком отказе, но в присутствии свидетелей.

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — обращает внимание юрист.

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Козян напомнила о случаях негативного поведения работников ТЦК и СП, которые могут в таком случае применять не совсем законные и репрессивные действия. На самом деле они должны просто передать акт о вашем отказе на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил воинского учета.

"Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будут доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки", — добавляет она.

Мобилизация в Украине — последние новости

В последний месяц осени, если граждане не имеют отсрочки и медицинская комиссия признала их годными или частично годными, скорее всего, придет повестка в ТЦК и СП. Однако армия нуждается прежде всего в людях с боевым опытом.

В большинстве случаев ТЦК и СП соблюдают требования по отсрочке от мобилизации, однако иногда бывают случаи, когда представители ТЦК и СП вводят в заблуждение мужчин, которые имеют бронь или основания для отсрочки, и призывают их на службу.

На отсрочку по семейным обстоятельствам претендовать могут мужчины и женщины, которые ухаживают за тремя или более несовершеннолетними детьми. Также ее получат лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время выполнения мероприятий по нацбезопасности страны.

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Фокус напоминает, что в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберег": он точно заработает до конца 2023 года.

Фокус рассказал, что запас военнообязанных в Украине делится на две категории. В одну из них входят военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность, а во вторую — те, которые не проходили службу и не имеют военно-учетной специальности.