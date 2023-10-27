Мобилизация в Украине: в каких случаях могут призвать мужчин с отсрочкой

Законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий военнообязанных имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако, как отмечает адвокат Ростислав Кравец, представители военкоматов могут "пойти на хитрость" в этом вопросе.

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В Украине до 15 ноября продлится всеобщая мобилизация. В этот период призвать на службу в ряды ВСУ могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе. Адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН.ua сообщил, что иногда мобилизовать могут мужчин, которые имеют отсрочку.

Некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Основания для этого прописаны в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Мобилизация в Украине: можно ли обжаловать решение ВВК

Адвокат Ростислав Кравец отметил, что отсрочку могут получить люди с инвалидностью, те, кто проходят лечение или обучение. Также не могут мобилизовать забронированных мужчин. Кроме этого, право на отсрочку есть у лиц, которые потеряли близких родственников во время российско-украинской войны. По словам Кравца, такие люди могут отказаться от мобилизации или получить соответствующую отсрочку. Мобилизации также не подлежат лица, которые являются усыновителями, имеют детей-инвалидов или самостоятельно воспитывают детей, которые еще не достигли совершеннолетия.

Кравец отметил, что в большинстве случаев территориальные центры комплектации и социальной поддержки придерживаются этих требований, однако иногда бывают случаи, когда представители ТЦК и СП вводят в заблуждение мужчин, имеющих бронь или основания для отсрочки от мобилизации, и призывают их на службу.

"Люди подписывают документы и оказывается, что они дали согласие на мобилизацию и отказались от права на отсрочку, и уже готовы ехать в воинские части. К сожалению, такие случаи также случаются", — сказал адвокат.

Ростислав Кравец добавил, что важно прочитать содержание любого документа перед его подписью.

На момент публикации материала представители областных ТЦК и Командования Сухопутных войск официально не комментировали предположения адвоката по поводу того, что сотрудники военкоматов могут "замалчивать" право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец рассказал, что запас военнообязанных в Украине делится на две категории. В одну из них входят военнообязанные, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность, а второй те, которые не проходили службу и не имеют военно-учетной специальности.

Юрист, основательница адвокатской компании Royal Lawyers Анастасия Мокренко рассказала о категориях мужчин, которые имеют отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. В частности, период действия отсрочки зависит именно от ее причины.