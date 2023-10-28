Мобілізація в Україні: як правильно відмовитися від повістки, - пояснення юриста

За словами юриста, працівники ТЦК і СП повинні акт про відмову від повістки, підписаний у присутності свідків, просто передати на розгляд керівнику центру.

Related video

Відмовитися від повістки можна цілком офіційно відповідно до законодавчих норм, але лише в окремих випадках. Як це зробити правильно, розповіла юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики і те, що відмовитися від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — зазначає Козян.

Відмовитися отримувати повістку може військовозобов’язаний, який має поважні і конкретні причини. Отже, потенційний мобілізований може відмовитися, якщо:

повістка виписана на іншу людину — у документі зазначено неправильні дані отримувача;

повістку вручає особа, яка не уповноважена це робити;

на повістці немає печатки або підпису комісара ТЦК та СП.

При відмові від підписання повістки працівник ТЦК або СП має скласти акт про таку відмову, але у присутності свідків.

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у разі неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", — звертає увагу юристка.

Важливо

Мобілізація в Україні: з якими хворобами очей не заберуть до ЗСУ

Козян нагадала про випадки негативної поведінки працівників ТЦК і СП, які можуть у такому разі застосовувати не зовсім законні і репресивні дії. Насправді вони повинні просто передати акт про вашу відмову на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

"Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП доводитимуть, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки", — додає вона.

Мобілізація в Україні — останні новини

В останній місяць осені, якщо громадяни не мають відстрочки і медична комісія визнала їх придатними або частково придатними, найімовірніше, прийде повістка до ТЦК і СП. Проте армія потребує насамперед людей з бойовим досвідом.

У більшості випадках ТЦК та СП дотримуються вимог щодо відстрочки від мобілізації, проте іноді трапляються випадки, коли представники ТЦК і СП вводять в оману чоловіків, які мають бронь або підстави для відстрочки, та призивають їх на службу.

На відстрочку за сімейними обставинами претендувати можуть чоловіки та жінки, які доглядають за трьома або більше неповнолітніми дітьми. Також її отримають особи, в яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів щодо нацбезпеки країни.

Важливо

Мобілізація в Україні: у військкоматі назвали головні причини знизити призовний вік

Фокус нагадує, що в Україні створено електронний реєстр військовослужбовців. Його заповнюють необхідними даними і скоро він почне повноцінно працювати. Також у Мінцифри розповідали, що на 90% готовий реєстр призовників "Оберіг": він точно запрацює до кінця 2023 року.

Фокус розповів, що запас військовозобов'язаних в Україні ділиться на дві категорії. До однієї з них входять військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність, а другої — ті, які не проходили службу та не мають військово-облікової спеціальності.