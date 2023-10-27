Загальна мобілізація в Україні: чи припинять вручати повістки у 2023 році

Воєнний стан і мобілізація триватимуть щонайменше до 15 листопада 2023 року і можуть бути продовжені ще на 90 днів.

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У день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в країні. Того ж дня почалася загальна мобілізація.

Згідно з указом президента, мобілізація в Україні була запроваджена на 90 днів і після закінчення терміну неодноразово продовжувалася на ще три місяці.

Загальна мобілізація у 2023 році — дата закінчення

З початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізацію в Україні продовжували кілька разів:

до 23 серпня 2022 року;

до 21 листопада 2022 року;

до 19 лютого 2023 року;

до 20 травня 2023 року;

до 18 серпня 2023 року;

до 15 листопада 2023 року.

Наступне продовження мобілізації очікується в листопаді й триватиме орієнтовно до середини лютого 2024 року за умови, що в країні збережеться воєнний стан.

Що таке загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація — це комплекс оперативних заходів для поповнення складу Збройних сил України, який задіюється на всій території країни одночасно.

Мобілізаційні заходи проводяться протягом 90 днів з моменту набуття чинності указу президента. У період мобілізації до лав ЗСУ призивають усіх військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними для несення військової служби.

Мобілізацію проводять співробітники місцевих ТЦК і СП, а за необхідності — командири військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних сил України. Поки триває мобілізація, воєнкоми вручатимуть повістки військовозобов'язаним громадянам, які підлягають призову під час війни і не мають броні або відстрочки.

Нагадаємо, деякі військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами. Право на таку відстрочку мають чоловіки та жінки, які доглядають за трьома або більше неповнолітніми дітьми. Також її отримають особи, у яких близькі родичі загинули або пропали безвісти під час виконання заходів із нацбезпеки країни.

Раніше адвокати розповіли, кого з чоловіків до 27 років відправлять на війну. Повістки можуть отримати резервісти, учасники АТО і ті, хто пройшов військову кафедру у ЗВО.