Мобилизация в Украине: в Раде рассказали, будет ли усиление призыва (видео)

Член оборонного комитета парламента Федор Вениславский заявил, что плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно, но оснований для их усиления нет.

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Народный депутат, представитель президента Украины в Верховной Раде и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, будет ли усилена мобилизация в Украине. Об этом он рассказал в эфире "24 канала".

"Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, потому что те потери — и санитарные, и необратимые, нуждаются в пополнении", — подчеркнул Вениславский.

В частности, это необходимо для формирования новых подразделений для освобождения страны.

"В таком режиме мобилизация продолжается фактически с лета прошлого года. За последние несколько месяцев существенных изменений, которые бы заставили усилить мобилизацию в Украине, не было. На данный момент нет оснований для того, чтобы интенсифицировать мобилизацию", — подытожил народный депутат.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в ранее Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования. Нардеп Сергей Рахманин заметил, даже если такой законопроект примут – вряд ли это будет иметь существенное влияние, ведь говорится не об очень больших цифрах.

В настоящее время продолжаются изменения по прохождению военно-врачебных комиссий, в частности сокращают сроки медосмотра.

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Фокус писал, что 16 октября пограничники сообщили, сколько мужчин ежедневно"ловят" на границе. Больше всего попыток незаконного пересечения границы было весной и летом. В последнее же время незаконных пересечений границы по поддельным документам стало меньше.

Фокус напоминает, что в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберег": он точно заработает до конца 2023 года.