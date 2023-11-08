На поддержку армии: Франция дополнительно выделит €200 млн для Украины

По словам французского министра обороны Себастьена Лекорню, война в Украине является конфликтом, от которого Париж "не должен отворачиваться". Выделение помощи позволит Франции приобрести новое оборудование для ВСУ.

Французское правительство планирует предоставить дополнительные 200 миллионов евро для поддержки Украины и ее армии. Об этом сообщает министр обороны Франции Себастьен Лекорню во время выступления перед Национальным собранием, цитирует Franceinfo.

"Вы проголосовали в комитете за поправку, которая открывает дополнительные 200 миллионов евро для Фонда поддержки Украины", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению министра, эта дополнительное ассигнование является частью запланированных изменений в финансовом законопроекте, который предусматривает корректировку бюджетных инвестиций на текущий финансовый год и должен быть рассмотрен в среду.

"Это также позволит нам начать новую стратегию приобретения нового оборудования для украинской армии", — сказал Лекорню, заявив, что война в Украине является "конфликтом, от которого мы не должны отворачиваться".

Ранее сообщалось, что Франция предоставила Украине дальнобойные крылатые ракеты класса "воздух-земля" SCALP. По этому случаю президент Владимир Зеленский расписался на одной из них, добавив надпись "Слава Украинеʼ.