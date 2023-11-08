Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин Украине

Германия заказала для украинской армии около 100 000 мин, которые начнут поставлять уже в ближайшее время.

Ведущая немецкая оборонная компания Rheinmetall выиграла контракт на поставку 120-мм мин в Украину на следующие два года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Немецкое правительство разместило заказ на поставку в Украину около 100 000 мин для минометов калибром 120-мм. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму миллионов евро и является частью недавнего пакета военной помощи Украине на более 400 млн долларов.

Первые партии должны отправить Киеву уже в ближайшее время, а сам контракт рассчитан на 2 года. Rheinmetall недавно поглотил испанскую компанию Expal, которая специализируется на производстве 60-мм, 81-мм и 120-мм минометных снарядов. Кроме этого к ним добавляются система управления огнем и сами минометы Ragnarok калибром 120-мм и инновационная 60-мм система RSG60.

"Благодаря увеличенной дальности стрельбы, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить успех даже во время операций на сложной местности и в городских условиях," — резюмировали в немецкой компании.

Напомним, 29 октября СМИ писали, что мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине, среди них и Rheinmetall.

24 октября Rheinmetall объявила о создании в Украине совместного производства для ремонта и постройки техники.