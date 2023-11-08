В ВСУ засветили франко-итальянский ЗРК SAMP/T: Воздушные силы подтвердили (видео)

Противоракетный комплекс может сбивать как крылатые, так и баллистические ракеты в радиусе 100 км и 25 км соответственно.

В сети опубликовали первое видео пусковой установки зенитно-ракетного комплекса SAMP/T, которую передала Франция и Италия. В Воздушных силах подтвердили получение систем. Об этом сообщает Liga.NET.

Украинская армия получила противоракетный комплекс SAMP/T, который ранее анонсировала передать Франция и Италия. На видео показан использованный контейнер, из которого запустили зенитную ракету. На пусковой установке заметно, что масса одного загруженного пускового контейнера составляет 830 килограммов. Оператор видео отмечает, что это значительно меньше, чем в украинской С-300.

Также издание обратилось к представителю Командования Воздушных сил Юрию Игнату с просьбой подтвердить поступление ЗРК SAMP/T. Спикер подтвердил, что франко-итальянский комплекс уже стоит на боевом дежурстве.

Что известно о SAMP/T

SAMP/T — это зенитно-ракетный комплекс, созданный консорциумом Eurosam: французские MBDA France, Thales и итальянская MBDA Italy. Комплекс может перехватывать широкий набор целей, включая баллистические и крылатые ракеты. Баллистические ракеты он сбивает в радиусе 25 км и на такой же высоте. Одна пусковая имеет 8 ракет Aster 30. Другие цели ЗРК способен сбивать в радиусе до 100 км.

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