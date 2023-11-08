Посадки закиданы телами: ВС РФ активно ведут штурм Авдеевки, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, военные Российской Федерации на Бахмутском направлении продолжают давить на Клещеевку. Несколько отбросить оккупантов удалось вблизи Вербового на Запорожском отрезке.

Российские оккупанты продолжают атаковать Силы обороны Украины на всех отрезках фронта. За врагом сохраняется тенденция к сохранению инициативы из-за преимущества в средствах артиллерии и живой силе на участках проведения штурмовых действий. Об этом в отчете сообщили аналитики DeepState.

По их информации, по состоянию на конец суток 7 ноября на Беломосковском, Северском и Белгородском отрезках — без изменений.

ВС РФ проводят штурмовые действия на Сватовском отрезке, возле Лимана Первого, Синьковки и Орлянки.

"Бои продолжаются. Линии боевого столкновения возле Крохмального", — добавляют в сообщении.

Линии боевого соприкосновения возле Крохмального

Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Также в DeepState сообщили, что на Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают давление на Клещеевку, бои продолжаются.

Клещеевка на DeepState

На Авдеевском отрезке, по данным аналитиков, военные РФ продолжают активно наступать на Авдеевку со всех возможных участков.

"Штурмовые действия врага происходят сразу на Степное, Новокалиново, Уманское, Тоненькое, Северное и саму Авдеевку. У Водяного местами удалось отбросить врага, а местами пришлось отойти", — отмечают в заметке.

Авдеевка на DeepState

Как сообщает один из участников боев, севернее Водяного некоторые посадки "просто закиданы трупами" оккупантов.

"Враг не оставляет попыток, чтобы осуществить полный контроль над Марьинкой, но цели не может достичь из-за устойчивости Сил Обороны", — отмечают аналитики.

Марьинка на DeepState

Ситуация на Запорожском и Таврическом отрезках

Кроме того, в отчете сообщили, что враг снова проводил штурмовые действия с Приютного на Старомайорское и Левадное.

ВС РФ удалось несколько отбросить возле Вербового на Запорожском отрезке.

"Продолжаются бои на встречных курсах возле Вербового и Новопрокоповки. Произошла активизация врага возле Марфополя", — отметили аналитики DeepState.

Вербове на DeepState

На Таврическом отрезке продолжаются бои в Крынках. В отчете добавляют, что ситуация там остается без изменений.

Напомним, что комбат ВСУ назвал основные причины затягивания войны. Так, по словам комбата третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука, многие украинцы расслабились после освобождения Киевской области и не прилагают должных усилий для приближения победы.