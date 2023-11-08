Бойцы ВСУ из ПЗРК Stinger уничтожили управляемую авиационную ракету ВС РФ, — командование

По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, наши военнослужащие уничтожили ракету, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы Украины.

Ночью украинские Силы обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 8 ноября сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram.

По словам офицера, враг выпустил ракету с территории России, однако наши военнослужащие смогли ее своевременно обнаружить.

"Сегодня ночью на Сумском направлении мобильной огневой группой из ПЗРК Stinger была уничтожена управляемая авиационная ракета. Отмечу, что ракета, которая была запущена с самолета Су-34 с расстояния 70 километров от государственной границы нашей страны, была своевременно обнаружена бойцами радиотехнических войск Воздушных сил ВС Украины", — говорится в заметке генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Он отметил, что потерь среди нашего личного состава и военной техники нет.

Также командующий поблагодарил воинов противовоздушной обороны, которые выполняют задачи в Северной операционной зоне.

Ситуация на Северском и Слобожанском направлениях

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 7 ноября на Северском и Слобожанском направлениях противник осуществлял обстрелы населенных пунктов с территории Российской Федерации. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов:

Черниговская область

Сеньковка;

Блесна;

Карповичи;

Гремяч.

Сумская область

Симейкино;

Искрисковщина;

Басовка;

Грабовское;

Поповка;

Большая Писаревка.

В общем враг нанес по территории Украины 3 ракетных и 35 авиационных ударов.

Напомним, 8 ноября сообщалось, что ВС РФ снова атаковали украинскую ТЭС. Обошлось без пострадавших. При этом в результате атаки пострадало оборудование ТЭС, но энергетики работают над тем, чтобы устранить повреждения.