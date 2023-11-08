"Ангел смерти" самолет AC-130 может остаться без 105-мм пушки (фото)

В Командовании Сил спецопераций считают, что в нынешнем состоянии AC-130J не переживет потенциальной войны с Китаем.

Боевой самолет AC-130J Ghostrider может потерять свою культовую 105-мм пушку в ближайшие два года. Гаубицу использовали для ударов по наземным целям. Об этом сообщает Defense News.

Командование специальных операций Воздушных сил США подтвердило журналистам, что они рассматривают идею убрать 105-мм гаубицу уже в 2026 году. Военные пересматривают роль AC-130J на фоне большего внимания со стороны Китая. Знаменитый боевой самолет может поддерживать Силы спецопераций и военных в сложных боевых действиях.

Самолет в нынешнем виде AC-130J не выдержит войны с Китаем

Кроме того, что 105-мм гаубицу могут снять с Ghostrider, командование рассматривает возможность оснастить самолет:

крылатыми ракетами;

усовершенствованным радаром с активной решеткой электронного сканирования для улучшения сопровождения наземных целей;

обновленной связью для сети командования и управления Объединенными силами.

"Цель этого обзора заключается в том, чтобы повысить летальность, универсальность и адаптивность AC-130J в широком диапазоне операционных сценариев, гарантируя, что он остается жизненно важным активом в Силах спецопераций", — сообщили журналистам.

105-мм пушка AC-130J

Анализ относительно будущего самолета AC-130J проведут до 2025 года. Сейчас у командования нет средств на изменения конструкции самолета. Однако источники издания утверждают, что это уже почти свершившийся факт. Научный сотрудник Heritage Foundation Джон Вэнэйбл подтвердил журналистам информацию, что AC-130J в нынешнем состоянии не переживет боевые действия с Китаем.

Напомним, 16 мая СМИ писали, что самолет AC-130J оснастят современными радарами для увеличения дальности стрельбы.

7 марта США впервые отправили в Южную Корею "универсального солдата" AC-130J.