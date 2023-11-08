Китайская тайная САУ PLZ-05B может иметь беспилотную башню: анализ фото

Китай может значительно расширить арсенал артиллерии, когда начнется серийное производство артустановок.

В социальных сетях распространили фотографию китайской САУ PLZ-05B, которые приоткрывают завесу того, какой может быть артустановка. Об этом сообщается в анализе Army Recognition.

Китай потенциально может пополнить свой арсенал артиллерии новой самоходной артустановкой PLZ-05B. Авторы сравнили изображение PLZ-05B с предыдущей машиной PLZ-05. Визуально заметны в новой машине изменения в шасси и башне. Некоторые эксперты предполагают, что башня может быть беспилотной, как в российской САУ "Коалиция-СВ". Это позволит повысить живучесть машины и изолировать экипаж в более защищенном корпусе.

PLZ-05B может стать существенным шагом вперед для НОАК

Однако в основном популярна версия, что она все же будет с экипажем. Артустановка будет синтезом ручного управления и высокого уровня автоматизации систем. Ожидается, что китайская САУ будет иметь высокую скорострельность до 16 выстрелов в минуту. Пушка имеет калибр 155-мм. Также замечено наличие реверсивных амортизаторов на верхней части пушки.

Предварительные изображения показывают, что PLZ-05B имеет лазерную систему для предупреждения о наведении на САУ. Также есть камера заднего вида для повышения маневренности.

Также претерпело изменения шасси PLZ-05B, его существенно модернизировали. Вероятно, это шасси легкого танка Type 15 Теперь она имеет 7 опорных катков, а не 6. Поэтому аналитики делают вывод, что САУ стала больше весить, возможно, из-за большего двигателя и увеличения боезапаса. PLZ-05B должен иметь 60 боеприпасов — это вдвое меньше предшественника.

Защита машины тоже улучшилась — передняя и боковые проекции будут защищать от 30-мм бронебойных и 40-мм снарядов. Сейчас Китай может тестировать PLZ-05B или же готовить небольшую партию прототипов.

Напомним, 7 ноября СМИ писали, что Китай хочет выпускать человекоподобных роботов уже с 2025 года.

Также The Economist писали, что в китайской оборонке не хватает денег для того, чтобы убрать технологическую отсталость от Запада.