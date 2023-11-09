ВС РФ применили самонаводящиеся кассетные снаряды "Мотив-3М": что известно (фото)

Во время штурма Авдеевки российские оккупанты впервые показали применение "Мотив-3М", который должен поражать цель в верхнюю проекцию.

Российские войска во время штурмов Авдеевки начали использовать кассетные боеприпасы с самостоятельным индивидуальным наведением "Мотив-3М" для РСЗО "Смерч". Об этом сообщает Defense Express.

Во время многочисленных штурмов Авдеевки оккупанты начали использовать кассетные боеприпасы с суббоеприпасами с самонаведением "Мотив-3М". Они запускаются из реактивной установки залпового огня "Торнадо-С" и "Смерч". Враг опубликовал видео ударов в низком качестве, как заявляется, "Мотивом-3М". На кадрах видно лишь работу "ударного ядра".

"Мотив-3М" может снаряжаться в снаряды 9М55К1 для "Смерча" и 9М544 для "Торнадо-С". Кроме этого его могут снаряжать в кассетную авиабомбу РБК-500 и в дальнейшем будет в номенклатуре планирующих бомб на базе РБК-500.

Как работает "Мотив-3М"

Принцип действия "Мотив-3М" заключается в том, что реактивная установка запускает кассетный реактивный снаряд в район скопления вражеской техники. На подлете вылетает парашют и снаряд с помощью радиовысотомера высчитывает высоту. Уже потом выпускаются суббоеприпасы. Каждый из них имеет собственную систему инфракрасного наведения для поражения цели. В конце суббоеприпас поражает цель кумулятивной боевой частью по принципу ударного ядра. Этим объясняется образование "огневого столба" в видео, которое должно бить в верхнюю проекцию.

Схема работы "Мотив-3М"

Эксперты отмечают, что в Украине есть похожие западные разработки Bonus и SMArt 155. Для ВС РФ это было первое применение "Мотив-3М", которое показали публично. Вокруг штурма Авдеевки оккупанты стянули не только живую силу и технику, но и дефицитные РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С".

Немецкий снаряд SMArt 155 из арсенала ВСУ

Напомним, 9 ноября оккупанты продвинулись в районе Авдеевки во время штурмов.

8 ноября журналисты показали, что происходит в Авдеевке. Оккупанты готовятся к 3 волне штурма.