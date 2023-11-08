Рада упростила получение статуса участника боевых действий: куда обращаться, список документов

Главные вопросы, волнующие военных в Украине: как получить статус УБД по упрощенной процедуре, какие документы подготовить и что делать в случае увольнения или после ранения.

Верховная Рада упростила получение статуса участника боевых действий, приняв в первом чтении два законопроекта (№10062 и 9681) по автоматическому его предоставлению. Свои голоса за это решение отдали 278 депутатов, о чем сообщил соавтор проектов Алексей Гончаренко.

Законопроект будет способствовать повышению уровня соцзащиты военнослужащих и членов их семей путем упрощения процедуры оформления статуса УБД во время действия военного положения, а также людей с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших защитников, в частности путем совершенствования информационного взаимодействия между госреестрами.

Следующим шагом, по словам нардепа, будет создание совместного законопроекта ко второму чтению, где рассмотрят автоматическое предоставление статуса УБД, что значительно упростит весь процесс для военных.

Общая информация о получении УБД — инфографика

Кто может получить УБД по закону

Право на получение статуса участника боевых действий имеют мужчины и женщины, которые защищали Украину от 24 февраля 2022 года, и военнослужащие ТрО, но не только они. Существует полный перечень лиц, имеющих право получить статус участника боевых действий.

военнослужащие-резервисты,

военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;

военнослужащие военных прокуратур;

люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения АТО ГФС;

работники полиции;

лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, которые защищали Украину и участвовали в АТО.

Влияет ли на статус УБД количество дней в боях?

Как отмечает адвокат Святослав Линдюк, ранее, до полномасштабного вторжения, для получения статуса УБД нужно было находиться непосредственно на фронте не менее 30 дней (это касалось Луганской или Донецкой областей). С начала большой войны 20233 года этот срок для участников боевых действий отменили. Теперь требований по минимальному количеству дней в боях нет.

Удостоверение участника боевых действий

Как получить УБД во время войны

Согласно постановлению Кабмина № 887 процедура получения статуса УБД упрощена. Сейчас введена форма справки о непосредственном участии в обороне Украины.

Теперь, чтобы получить статус участника боевых действий необходимо подать в межведомственную комиссию, которую создало Министерство по делам ветеранов, только справку о непосредственном участии в обороне Украины .

Какую информацию содержит справка

звание,

фамилия,

имя, отчество,

должность,

дата рождения,

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания),

номер контактного телефона,

адрес электронной почты

К этому документу можно добавить другие, доказывающие факт выполнения боевых задач.

Военнослужащий или другое лицо по доверенности может подать рапорт на командира с просьбой предоставить все документы. После этого военный должен отправить их в соответствующую комиссию.

Сейчас получить статус УБД в приложении "Дія" невозможно. Напомним, что автоматическое предоставление статуса УБД должны рассмотреть в ВР.

Как получить статус УБД после ранения или увольнения

Если военнослужащий подает на УБД после ранения, он или его доверенное лицо должно обратиться в межведомственную комиссию со справкой об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), которую он получил по факту ранения.

В случае прекращения службы человек должен обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете.

Какие документы нужно подать в случае прекращения службы

заявление о рассмотрении вопроса получения УБД;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины;

документ о присвоении идентификационного номера;

два цветных матовых фото 3х4.

Далее ТЦК направляет запрос в воинскую часть бойца, чтобы направить в военкомат необходимые дополнительные документы. После оформления пакета ТЦК направляет их на обработку Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

В течение 30 дней статус УБД должен быть принят.

Для чего нужен статус УБД-2023

Статус участника боевых действий в Украине дает право:

на бесплатный проезд в транспорте,

первоочередное лечение,

скидку на коммунальные услуги и квартплату,

важен при получении выплат для военных и их семей

Напомним, что 9 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все, кто привлечен к защите Украины во время войны должны получить доплаты. Речь идет о военнослужащих, спасателях и правоохранителях.