На Буковине директор музыкальной школы отказался от мобилизации: его судили

При рассмотрении дела мужчина признал вину, раскаялся в преступлении и заключил сделку со следствием.

Директора музыкальной школы, который получил повестку, но отказался от мобилизации, приговорили к трем годам испытательного срока. Об этом говорится в приговоре Герцаевского районного суда Черновицкой области.

В решении суда отмечается, что 25 января 2023 года мужчина прибыл на призывной участок и успешно прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для службы в армии.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Боевую повестку директор музыкальной школы получил 6 февраля 2023 года и должен был прийти в военкомат для отправки на службу, однако уклонился от мобилизации.

В приговоре отмечается, что военнообязанный "был надлежащим образом уведомлен о необходимости прибытия по вызову и ознакомлен об ответственности по закону за неявку в указанный срок".

Приговор суда: что известно

Во время следствия мужчина вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение с прокурором.

"Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и его активное содействие в раскрытии преступления, суд усматривает наличие фактических оснований для доказательства виновности в совершении уголовного преступления", — говорится в судебном решении.

Мужчину суд признал виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного срока.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в Черкассах, после вручения повестки, мужчина отказался от мобилизации, ведь должен заботиться о матери, у которой третья группа инвалидности. Его приговорили к испытательному сроку лишения свободы.