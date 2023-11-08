Бросают резервы: ВСУ могут зажать российские войска в клещи между Днепром и Токмаком, — аналитик

По оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, Украина намеревается растянуть российские войска на юге. Зимой в южную части фронта можно будет переправить бронетанковые подразделения.

Украина, судя по всему, начала переброску некоторых дополнительных резервов на контролируемый РФ левый берег Днепра. По мнению британского аналитика по вопросам безопасности и обороны Майкла Кларка, это еще один шаг в продолжающейся операции ВСУ, цель которой — "растянуть российские силы". Об этом сообщает Sky News.

По оценкам, Силы обороны уже некоторое время проводят укрепление небольшого плацдарма на левобережье Херсонской области.

"Это делается с тем, чтобы растянуть российские силы, создать угрозу их флангу в Запорожской области [юго-восток], и тем самым отвлечь российские силы от места основного украинского удара, к югу от Орехова", — объяснил Кларк.

И хотя такие действия имели "некоторый успех" прежде, сейчас этого оказалось недостаточно, чтобы существенно изменить российские линии обороны на востоке.

Вместе с тем, он отмечает, что Украина может "создать проблемы для РФ". Когда почва замерзает зимой, в этот район можно будет переправить бронетанковые подразделения.

По мнению аналитика, такая вылазка на левобережье может быть частью нового наступления, чтобы зажать российские войска в клещи между Днепром и областью в районе Токмака.

Напомним, что контрнаступление ВСУ было близко к прорыву, но ВС РФ начали свои атаки. Зимой же, по оценкам Майкла Кларка, возможно новое украинское контрнаступление.

Также сообщалось, что, по мнению авторов публикации в Foreign Affairs, РФ провоцирует новую войну в Европе, и Западу необходимо принять меры.