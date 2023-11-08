"Летающие террористы": пограничники рассказали, как уничтожили Shahed в Сумской области (видео)

Украинские пограничники рассказали, когда слышно нестабильную работу двигателя, беспилотник типа Shahed начинает глохнуть, а затем падает.

Вражеские дроны Shahed-136/131 украинские пограничники называют "летающими террористами". В пресс-службе ГПСУ в Facebook сообщили подробности.

Бойцы отметили, что на днях на одном из направлений государственной границы в Сумской области они зафиксировали российские БПЛА. Защитники применили все имеющееся стрелковое оружие, чтобы сбить их. Впоследствии попали в два дрона.

"Когда идет нестабильная работа двигателя, он начинает глохнуть", — объяснил принцип работы Shahed один из пограничников.

Той же ночью на соседней позиции пограничники ликвидировали еще один "мопед". Попасть во вражескую технику удалось также по звуку двигателя.

Война в Украине и угроза Shahed

В ВСУ 7 ноября объяснили, почему мобильные группы ПВО не всегда защищают от Shahed. Мобильным группам, как отмечают в командовании, предоставляют дополнительное оборудование и скоростные автомобили, которые способны быстро занимать позицию. Это вынужденный шаг для борьбы с российскими беспилотниками.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также 6 ноября рассказал, что западные партнеры предоставили Украине почти все то количество средств противовоздушной обороны, которое обещали, однако этого недостаточно. Он отметил, что слово "вся" нужно разделить на номенклатуру получения и на количество. По словам Игната, Украина нуждается в большем количестве ПВО, а именно Patriot, SAMP/T, IRIS-T и NASAMS. Еще, по его словам, нужна зенитная установка Terrahawk Paladin для уничтожения БПЛА типа Shahed.

Напомним, 27 октября в Офисе президента пригрозили России мощным ответом на удары по энергетике. Россияне почувствуют на себе последствия ударов ВС РФ по энергетике Украины, заявил советник ОП Михаил Подоляк. Чиновник заверил, что войну "масштабируют" на территорию России.